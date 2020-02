Čína si profesionálne počína v boji proti koronavírusu, tvrdí Trump

Washington 7. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Čína odvádza "veľmi profesionálnu prácu" v boji proti epidémii nového koronavírusu.



Trump dodal, že vo štvrtok večer diskutoval telefonicky o kríze s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a bol to "veľmi dobrý telefonát".



"Debatovali sme, väčšinou o koronavíruse. Pracujú naozaj tvrdo a myslím si, že odvádzajú veľmi profesionálnu prácu," povedal novinárom v Bielom dome. Citovala ho tlačová agentúra AFP.



Prezident Trump povedal, že Spojené štáty a Čína "pracujú spoločne" na tejto záležitosti. "Myslím si, že Čína bude ďalej robiť veľmi dobrú prácu," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo medzitým oznámil, že Spojené štáty venujú 100 miliónov dolárov Číne a ďalším krajinám na boj proti rýchlo sa šíriacemu koronavírusu.



"Tento záväzok - spolu s ďalšími stámiliónmi veľkoryso venovanými americkým súkromným sektorom - dokazuje silné líderstvo USA v reakcii na epidémiu," napísal Pompeo vo vyhlásení.



"Povzbudzujeme zvyšok sveta, aby sa pridal k nášmu záväzku. Naša spoločná práca bude mať hlbší účinok na zastavenie silnejúcej hrozby," dodal šéf americkej diplomacie.



Pompeo, ktorý je častým kritikom Číny v rôznych otázkach od ľudských práv až po jej zahraničné investície do projektov infraštruktúry, vyhlásil, že Spojené štáty poskytnú pomoc buď priamo, alebo prostredníctvom organizácií.



Pompeo doplnil, že financie pôjdu z nešpecifikovaných fondov, ktoré už americká vláda vyčlenila.



Prísľub pomoci nasledoval po tom, čo Peking kritizoval reakciu Spojených štátov na túto zdravotnícku krízu a dokonca vyhlásil, že Washington šíri "paniku". USA totiž zakázali vstup cudzincom, ktorí predtým cestovali do Číny.



Trump však v telefonáte s prezidentom Si Ťin-pchingom pochválil Čínu za jej profesionálne počínanie.



Pompeo tiež oznámil, že USA už darovali Číne takmer 17,8 tony zdravotníckych pomôcok, napríklad rúška, gázu a respirátory.



Koronavírusom sa v dvoch desiatkach krajín nakazilo najmenej 31.000 ľudí a vyše 630 chorobe podľahlo. Vírus sa prvýkrát objavil koncom vlaňajška v stredočínskom meste Wu-chan, zrejme na trhovisku, kde predávajú živé exotické zvieratá na konzumáciu.