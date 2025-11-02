< sekcia Zahraničie
Trump: Čínsky prezident pozná dôsledky prípadného útoku na Taiwan
Americký prezident zároveň zopakoval, že Peking sa k vojenskej akcii na Taiwan neodhodlá, pokiaľ bude on prezidentom USA.
Autor TASR
Washington 2. novembra (TASR) - Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že čínsky prezident Si Ťin-pching si je vedomý dôsledkov prípadného napadnutia Taiwanu. V rozhovore pre televíziu CBS News sa však odmietol jednoznačne vyjadriť, či by Spojené štáty ostrov v takom prípade bránili, informuje TASR.
Na otázku, či by v prípade čínskej invázie vyslal americké jednotky do akcie, Trump odpovedal: „Zistíte to, ak sa to stane, a on (Si Ťin-pching) pozná odpoveď.“ Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť.
Americký prezident zároveň zopakoval, že Peking sa k vojenskej akcii na Taiwan neodhodlá, pokiaľ bude on prezidentom USA. Dodal tiež, že otázka Taiwanu nebola témou jeho štvrtkového stretnutia so Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei.
Medzitým čínsky minister obrany Tung Ťün v piatok vyhlásil, že „znovuzjednotenie“ Číny a Taiwanu je „nezastaviteľným historickým trendom“. Uviedol to počas stretnutia so svojím americkým rezortným partnerom Peteom Hegsethom v Malajzii.
Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistický Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, a na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily. Spojené štáty majú v takomto prípade právnu povinnosť podporovať obranu ostrova na základe zákona z roku 1979.
