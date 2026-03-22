Trump dal Iránu 48 hodín na úplné otvorenie Hormuzského prielivu
Autor TASR
Washington 22. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu Iránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu. V opačnom prípade Spojené štáty „zasiahnu a zničia“ elektrárne v Iráne, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
„Ak Irán do 48 HODÍN od tohto presného okamihu ÚPLNE NEOTVORÍ Hormuzský prieliv, BEZ OHROZENIA, Spojené štáty americké zaútočia a zničia ich mnohé ELEKTRÁRNE, POČNÚC NAJVÄČŠOU!“ napísal Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social. Stalo sa tak len deň po tom, čo prezident USA hovoril o „ukončení“ vojny na Blízkom východe, konštatuje stanica Sky News.
Blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.
Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.
