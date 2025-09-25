< sekcia Zahraničie
Trump dal v Bielom dome nahradiť portrét Bidena
Biden, ktorý po inaugurácii svojho najväčšieho rivala zmizol z politickej scény, tieto obvinenia odmieta ako „smiešne a nepravdivé“.
Autor TASR
Washington 25. septembra (TASR) - Biely dom v stredu v kolonáde vedúcej do Oválnej pracovne sprístupnil novú galériu s čiernobielymi fotografickými portrétmi bývalých prezidentov USA, v ktorej je na mieste vyhradenom pre Joea Bidena len zarámovaná fotografia automatického pera píšuceho Bidenovo meno. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.
Video Bieleho domu je sprevádzané titulkom: „Ešte jedna ozdoba v Bielom dome“ spolu s dvoma smejúcimi sa emotikonmi. Medzi dvoma portrétmi Donalda Trumpa, ktorý bol prvýkrát zvolený v roku 2016 a znovu v roku 2024, nie je portrét bývalého demokratického prezidenta, ale v zlatom ráme umiestnená fotografia automatického pera, ako na čistý list papiera píše Bidenov podpis.
Súčasný republikánsky prezident obviňuje ľudí z Bidenovho okolia zo sprisahania s cieľom kryť pokles kognitívnych schopností bývalého prezidenta a z uzurpovania si jeho moci práve tým, že sa uchýlili k používaniu automatického podpisovača. Podľa Trumpa sú preto niektoré Bidenove rozhodnutia neplatné - ide najmä o milosti udelené vybraným politikom a ľuďom z Bidenovho najbližšieho okolia.
Biden, ktorý po inaugurácii svojho najväčšieho rivala zmizol z politickej scény, tieto obvinenia odmieta ako „smiešne a nepravdivé“.
AP pripomenula, že Trump po svojom nástupe do úradu začal prerábať Biely dom podľa svojho vkusu - s množstvom pozlátených ozdôb a viacerými obrazmi seba samého. Dal tiež postaviť obrovskú tanečnú sálu.
Video Bieleho domu je sprevádzané titulkom: „Ešte jedna ozdoba v Bielom dome“ spolu s dvoma smejúcimi sa emotikonmi. Medzi dvoma portrétmi Donalda Trumpa, ktorý bol prvýkrát zvolený v roku 2016 a znovu v roku 2024, nie je portrét bývalého demokratického prezidenta, ale v zlatom ráme umiestnená fotografia automatického pera, ako na čistý list papiera píše Bidenov podpis.
Súčasný republikánsky prezident obviňuje ľudí z Bidenovho okolia zo sprisahania s cieľom kryť pokles kognitívnych schopností bývalého prezidenta a z uzurpovania si jeho moci práve tým, že sa uchýlili k používaniu automatického podpisovača. Podľa Trumpa sú preto niektoré Bidenove rozhodnutia neplatné - ide najmä o milosti udelené vybraným politikom a ľuďom z Bidenovho najbližšieho okolia.
Biden, ktorý po inaugurácii svojho najväčšieho rivala zmizol z politickej scény, tieto obvinenia odmieta ako „smiešne a nepravdivé“.
AP pripomenula, že Trump po svojom nástupe do úradu začal prerábať Biely dom podľa svojho vkusu - s množstvom pozlátených ozdôb a viacerými obrazmi seba samého. Dal tiež postaviť obrovskú tanečnú sálu.