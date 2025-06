Trump: Ďalšie kolo rokovaní s Iránom sa uskutoční vo štvrtok

Washington 9. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že nové kolo americko-iránskych jadrových rokovaní sa bude konať vo štvrtok. Šéf Bieleho domu dodal, že iránski vyjednávači sú „tvrdí“ a hlavným problémom v dosiahnutí dohody je otázka obohacovania uránu, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Máme vo štvrtok stretnutie s Iránom, takže počkáme do štvrtka,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či Teherán už predložil sľúbený protinávrh dohody. „Momentálne robíme veľa práce ohľadom Iránu,“ povedal Trump. „Je to náročné... Sú výborní vyjednávači,“ dodal.



Americký prezident upresnil, že iránska strana žiada veci, ktoré podľa jeho slov nie je možné urobiť, a tvrdí, že Irán sa nechce vzdať toho, čoho sa vzdať musí. „Usilujú o obohacovanie (uránu). My obohacovanie nepripúšťame. Chceme presne opak,“ uviedol Trump.



Irán podľa amerického prezidenta poskytol USA predstavy o dohode. „A ja som povedal, viete, to jednoducho nie je prijateľné,“ vyhlásil. Trump tiež dodal, že v pondelok diskutoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom okrem iného aj o Iráne, píše Reuters.



Iránska vláda v pondelok uviedla, že čoskoro predloží svoj protinávrh jadrovej dohody Spojeným štátom. Americký návrh pritom Irán označil za „neprijateľný“. „Čoskoro predložíme druhej strane náš vlastný navrhovaný plán prostredníctvom (sprostredkovateľa) Ománu, keď bude dokončený. Je to rozumný, logický a vyvážený návrh a dôrazne odporúčame, aby americká strana túto príležitosť ocenila,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.



USA a Irán viedli od 12. apríla päť kôl rokovaní o iránskom jadrovom programe, ktoré sprostredkováva Omán. Napriek tomu zostávajú mnohé otázky nevyriešené. Medzi hlavné sporné body patrí trvanie USA na tom, aby sa Irán vzdal zariadení na obohacovanie uránu, čo Teherán odmieta s tvrdením, že jeho jadrový program je určený výlučne na mierové účely. Popiera tiež obvinenia, že sa snaží vyvinúť nukleárne zbrane.