Trump: Delegácia USA odcestuje na rokovania s Iránom v Pakistane
Šéf Bieleho domu tvrdí, že Iránu ponúka „veľmi férovú a rozumnú dohodu“ a on dúfa, že ju Teherán prijme.
Washington 19. apríla (TASR) - Zástupcovia Spojených štátov odcestujú na rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu, kde budú v pondelok večer. Oznámil to v nedeľu americký prezident Donald Trump. Zároveň znova pohrozil zničením iránskej infraštruktúry, ak nebude dosiahnutá dohoda. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
„Moji zástupcovia idú do Islamabadu v Pakistane. Budú tam zajtra večer, aby viedli rokovania,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Obvinil v ňom tiež Irán z toho, že v sobotu útokmi na lode v Hormuzskom prielive porušil dvojtýždňové prímerie dohodnuté s USA.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že Iránu ponúka „veľmi férovú a rozumnú dohodu“ a on dúfa, že ju Teherán prijme. „Pretože ak nie, Spojené štáty zničia každú jednu elektráreň a každý jeden most v Iráne,“ vyhlásil.
Sobotňajšie oznámenie Iránu, že znova uzatvára Hormuzský prieliv, označil Trump za zvláštne, pretože podľa neho prieliv už uzavrela americká blokáda. „Pomáhajú nám bez toho, aby o tom vedeli, a sú to oni, kto uzavretím prielivu stráca, 500 miliónov dolárov denne,“ dodal.
Trump o porušení prímeria Iránom hovoril aj vo vyjadrení pre televíziu ABC, v ktorom povedal, že je stále presvedčený o dosiahnutí dohody. „Stane sa to. Tak či onak. Po dobrom alebo po zlom,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters.
