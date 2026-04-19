Nedela 19. apríl 2026Meniny má Jela
Trump: Delegácia USA odcestuje na rokovania s Iránom v Pakistane

.
Na snímke americký prezident Donald Trump reční počas prejavu na podujatí konzervatívneho hnutia Turning Point USA v meste Phoenix v štáte Arizona v piatok 17. apríla 2026. Trump vyhlásil, že nech bude mierová dohoda akákoľvek, iránsky urán bude určite presunutý do Spojených štátov. Zároveň dodal, že Washington pomôže Teheránu vykopať ho zo zariadení zasiahnutých minuloročnými americkými útokmi. Foto: TASR/AP

Šéf Bieleho domu tvrdí, že Iránu ponúka „veľmi férovú a rozumnú dohodu“ a on dúfa, že ju Teherán prijme.

Autor TASR
Washington 19. apríla (TASR) - Zástupcovia Spojených štátov odcestujú na rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu, kde budú v pondelok večer. Oznámil to v nedeľu americký prezident Donald Trump. Zároveň znova pohrozil zničením iránskej infraštruktúry, ak nebude dosiahnutá dohoda. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.

Moji zástupcovia idú do Islamabadu v Pakistane. Budú tam zajtra večer, aby viedli rokovania,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Obvinil v ňom tiež Irán z toho, že v sobotu útokmi na lode v Hormuzskom prielive porušil dvojtýždňové prímerie dohodnuté s USA.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že Iránu ponúka „veľmi férovú a rozumnú dohodu“ a on dúfa, že ju Teherán prijme. „Pretože ak nie, Spojené štáty zničia každú jednu elektráreň a každý jeden most v Iráne,“ vyhlásil.

Sobotňajšie oznámenie Iránu, že znova uzatvára Hormuzský prieliv, označil Trump za zvláštne, pretože podľa neho prieliv už uzavrela americká blokáda. „Pomáhajú nám bez toho, aby o tom vedeli, a sú to oni, kto uzavretím prielivu stráca, 500 miliónov dolárov denne,“ dodal.

Trump o porušení prímeria Iránom hovoril aj vo vyjadrení pre televíziu ABC, v ktorom povedal, že je stále presvedčený o dosiahnutí dohody. „Stane sa to. Tak či onak. Po dobrom alebo po zlom,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters.
.

