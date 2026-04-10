< sekcia Zahraničie
Trump diskutuje o stiahnutí amerických vojakov z Európy
Trump v noci na piatok na sociálnej sieti vynadal viacerým populárnym americkým konzervatívnym komentátorom, ktorí kritizovali jeho vládu pre rozhodnutie viesť vojnu proti Iránu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 10. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa vysokopostaveného predstaviteľa Bieleho domu diskutoval s poradcami o možnom stiahnutí časti amerických vojakov z Európy. Dôvodom je neposkytnutie pomoci zo strany spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) pri zabezpečení plavby cez Hormuzský prieliv, ako aj frustrácia vyplývajúca z neúspechu jeho plánu na prevzatie kontroly nad Grónskom. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Rozhodnutie zatiaľ nepadlo a Pentagón nedostal pokyn pripraviť konkrétne plány na zníženie vojenskej prítomnosti v Európe. Diskusie však podľa zdroja poukazujú na výrazné ochladenie vzťahov medzi Washingtonom a európskymi spojencami, ktoré sa v uplynulých mesiacoch dostali na najnižšiu úroveň od vzniku NATO v roku 1949.
Spojené štáty majú v súčasnosti v Európe viac než 80.000 vojakov, z toho vyše 30.000 v Nemecku. Ďalšie jednotky sú umiestnené v Taliansku, Spojenom kráľovstve či Španielsku. Americké sily zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej bezpečnostnej architektúre už od druhej svetovej vojny.
NATO na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Nemenovaný predstaviteľ neuviedol, ktorých krajín by sa prípadné stiahnutie mohlo týkať ani koľko vojakov by mohlo byť presunutých, ak by sa Trump rozhodol tento krok uskutočniť.
Prezident USA má s NATO dlhodobo napäté vzťahy a opakovane kritizuje európske krajiny za nízke výdavky na obranu. Posledné mesiace sú však mimoriadne turbulentné - v januári opätovne otvoril otázku anexie Grónska a od začiatku vojny s Iránom 28. februára vyjadruje frustráciu z nedostatočnej podpory spojencov pri obnovení plavby cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre globálne dodávky ropy, plynu či hnojív. V nedávnom rozhovore pre britský denník Daily Telegraph navyše pripustil, že vážne zvažuje vystúpenie Spojených štátov z NATO.
Trump vynadal konzervatívnym komentátorom, ktorí kritizujú vojnu proti Iránu
Americký prezident Donald Trump v noci na piatok na sociálnej sieti vynadal viacerým populárnym americkým konzervatívnym komentátorom, ktorí kritizovali jeho vládu pre rozhodnutie viesť vojnu proti Iránu. Označil ich za „bláznov“, ktorí sa len snažia upútať pozornosť. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Trump v príspevku na sieti Truth zaútočil na známe osobnosti americkej konzervatívnej scény Tuckera Carlsona, Candace Owensovú, Megyn Kellyovú a Alex Jonesa. Všetci štyria otvorene kritizujú Trumpa v súvislosti s vojnou, vyčítajú mu, že porušil svoje predvolebné sľuby o tom, že USA sa budú držať mimo konfliktov, a obviňujú ho, že podľahol tlaku Izraela.
„Jednu vec majú spoločnú: nízke IQ. Sú to hlúpi ľudia, oni to vedia, ich rodiny to vedia a všetci ostatní to vedia tiež!“ napísal o spomenutých komentátoroch Trump vo viac ako 500 slov dlhom príspevku. „Nemajú na to, čo robia, a nikdy nemali! Všetkých vyhodili z televízie, prišli o svoje relácie a do televízie ich ani nepozývajú, lebo nikomu na nich nezáleží. Sú to blázni, vytvárajú problémy a povedia čokoľvek, len aby zadarmo získali nejakú lacnú publicitu,“ posťažoval sa americký prezident.
Trump osobitne zaútočil na každého zo spomenutých komentátorov. Carlsona vysmial za to, že nedokončil vysokú školu a Jonesa za to, že zbankrotoval kvôli jeho falošným tvrdeniam o masovej streľbe v Sandy Hook. Vyjadril tiež nádej, že Owensová prehrá súdny spor s prvou dámou Francúzska Brigitte Macronovou, ktorá ju zažalovala za opakované obvinenia, že je v skutočnosti muž. „Podľa mňa je francúzska prvá dáma oveľa krajšia žena ako Candace, v skutočnosti sa s ňou ani zďaleka nemôže porovnávať!“ napísal Trump.
Všetci štyria známi komentátori a podcasteri boli podporovateľmi Trumpa a jeho hnutia MAGA (Urobme Ameriku opäť skvelou). Ich kritika podľa AFP poukazuje na rozdelenie v konzervatívnom tábore v otázke vojny proti Iránu, čo potenciálne predstavuje veľké politické riziko pre Trumpovu Republikánsku stranu pred novembrovými voľbami do Kongresu.
Trump krátko pred voľbami opäť podporil Orbána; Maďarov vyzval, aby ho volili
Americký prezident Donald Trump v noci na piatok na svojej sociálnej sieti Truth pred nedeľnými parlamentnými voľbami v Maďarsku opätovne podporil premiéra Viktora Orbána a Maďarov vyzval, aby mu dali svoj hlas, informuje TASR.
„Choďte a hlasujte za Viktora Orbána. Je to skutočný priateľ, bojovník a víťaz a má moju plnú a bezvýhradnú podporu pri znovuzvolení za maďarského premiéra,“ vyzval maďarských občanov americký prezident.
Trump Orbána označil za silného lídra, ktorý doručuje výsledky a miluje svoju krajinu. Ocenil jeho kroky v boji proti ilegálnej migrácii, ako aj za posilňovanie maďarskej ekonomiky a zdôraznil, že vzťahy medzi USA a Maďarskom za ich vlády dosiahli novú úroveň.
Americký prezident už Orbána počas prebiehajúcej volebnej kampane podporil niekoľkokrát. Maďarsko tento týždeň navštívil aj viceprezident USA J. D. Vance, ktorý ocenil Maďarsko pod vedením Orbána ako bezpečnú krajinu so silnou ekonomikou a ochranou rodín. Vyzdvihol maďarskú energetickú bezpečnosť a schopnosť chrániť vlastné hranice, čo považuje za dôkaz skutočnej suverenity. Zároveň kritizoval „bruselských byrokratov“ za vysoké ceny energií a migráciu s tým, že USA už nebudú Maďarsku nič diktovať. Opozícia ho obvinila z pokusu vmiešavať sa do volieb.
Orbán, ktorý je pri moci už 16 rokov, čelí v nedeľných voľbách silnej výzve zo strany predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara, ktorá podľa prieskumov vedie.
Rozhodnutie zatiaľ nepadlo a Pentagón nedostal pokyn pripraviť konkrétne plány na zníženie vojenskej prítomnosti v Európe. Diskusie však podľa zdroja poukazujú na výrazné ochladenie vzťahov medzi Washingtonom a európskymi spojencami, ktoré sa v uplynulých mesiacoch dostali na najnižšiu úroveň od vzniku NATO v roku 1949.
Spojené štáty majú v súčasnosti v Európe viac než 80.000 vojakov, z toho vyše 30.000 v Nemecku. Ďalšie jednotky sú umiestnené v Taliansku, Spojenom kráľovstve či Španielsku. Americké sily zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej bezpečnostnej architektúre už od druhej svetovej vojny.
NATO na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Nemenovaný predstaviteľ neuviedol, ktorých krajín by sa prípadné stiahnutie mohlo týkať ani koľko vojakov by mohlo byť presunutých, ak by sa Trump rozhodol tento krok uskutočniť.
Prezident USA má s NATO dlhodobo napäté vzťahy a opakovane kritizuje európske krajiny za nízke výdavky na obranu. Posledné mesiace sú však mimoriadne turbulentné - v januári opätovne otvoril otázku anexie Grónska a od začiatku vojny s Iránom 28. februára vyjadruje frustráciu z nedostatočnej podpory spojencov pri obnovení plavby cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre globálne dodávky ropy, plynu či hnojív. V nedávnom rozhovore pre britský denník Daily Telegraph navyše pripustil, že vážne zvažuje vystúpenie Spojených štátov z NATO.
Trump vynadal konzervatívnym komentátorom, ktorí kritizujú vojnu proti Iránu
Americký prezident Donald Trump v noci na piatok na sociálnej sieti vynadal viacerým populárnym americkým konzervatívnym komentátorom, ktorí kritizovali jeho vládu pre rozhodnutie viesť vojnu proti Iránu. Označil ich za „bláznov“, ktorí sa len snažia upútať pozornosť. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Trump v príspevku na sieti Truth zaútočil na známe osobnosti americkej konzervatívnej scény Tuckera Carlsona, Candace Owensovú, Megyn Kellyovú a Alex Jonesa. Všetci štyria otvorene kritizujú Trumpa v súvislosti s vojnou, vyčítajú mu, že porušil svoje predvolebné sľuby o tom, že USA sa budú držať mimo konfliktov, a obviňujú ho, že podľahol tlaku Izraela.
„Jednu vec majú spoločnú: nízke IQ. Sú to hlúpi ľudia, oni to vedia, ich rodiny to vedia a všetci ostatní to vedia tiež!“ napísal o spomenutých komentátoroch Trump vo viac ako 500 slov dlhom príspevku. „Nemajú na to, čo robia, a nikdy nemali! Všetkých vyhodili z televízie, prišli o svoje relácie a do televízie ich ani nepozývajú, lebo nikomu na nich nezáleží. Sú to blázni, vytvárajú problémy a povedia čokoľvek, len aby zadarmo získali nejakú lacnú publicitu,“ posťažoval sa americký prezident.
Trump osobitne zaútočil na každého zo spomenutých komentátorov. Carlsona vysmial za to, že nedokončil vysokú školu a Jonesa za to, že zbankrotoval kvôli jeho falošným tvrdeniam o masovej streľbe v Sandy Hook. Vyjadril tiež nádej, že Owensová prehrá súdny spor s prvou dámou Francúzska Brigitte Macronovou, ktorá ju zažalovala za opakované obvinenia, že je v skutočnosti muž. „Podľa mňa je francúzska prvá dáma oveľa krajšia žena ako Candace, v skutočnosti sa s ňou ani zďaleka nemôže porovnávať!“ napísal Trump.
Všetci štyria známi komentátori a podcasteri boli podporovateľmi Trumpa a jeho hnutia MAGA (Urobme Ameriku opäť skvelou). Ich kritika podľa AFP poukazuje na rozdelenie v konzervatívnom tábore v otázke vojny proti Iránu, čo potenciálne predstavuje veľké politické riziko pre Trumpovu Republikánsku stranu pred novembrovými voľbami do Kongresu.
Trump krátko pred voľbami opäť podporil Orbána; Maďarov vyzval, aby ho volili
Americký prezident Donald Trump v noci na piatok na svojej sociálnej sieti Truth pred nedeľnými parlamentnými voľbami v Maďarsku opätovne podporil premiéra Viktora Orbána a Maďarov vyzval, aby mu dali svoj hlas, informuje TASR.
„Choďte a hlasujte za Viktora Orbána. Je to skutočný priateľ, bojovník a víťaz a má moju plnú a bezvýhradnú podporu pri znovuzvolení za maďarského premiéra,“ vyzval maďarských občanov americký prezident.
Trump Orbána označil za silného lídra, ktorý doručuje výsledky a miluje svoju krajinu. Ocenil jeho kroky v boji proti ilegálnej migrácii, ako aj za posilňovanie maďarskej ekonomiky a zdôraznil, že vzťahy medzi USA a Maďarskom za ich vlády dosiahli novú úroveň.
Americký prezident už Orbána počas prebiehajúcej volebnej kampane podporil niekoľkokrát. Maďarsko tento týždeň navštívil aj viceprezident USA J. D. Vance, ktorý ocenil Maďarsko pod vedením Orbána ako bezpečnú krajinu so silnou ekonomikou a ochranou rodín. Vyzdvihol maďarskú energetickú bezpečnosť a schopnosť chrániť vlastné hranice, čo považuje za dôkaz skutočnej suverenity. Zároveň kritizoval „bruselských byrokratov“ za vysoké ceny energií a migráciu s tým, že USA už nebudú Maďarsku nič diktovať. Opozícia ho obvinila z pokusu vmiešavať sa do volieb.
Orbán, ktorý je pri moci už 16 rokov, čelí v nedeľných voľbách silnej výzve zo strany predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara, ktorá podľa prieskumov vedie.