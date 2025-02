Trump: Dohoda o nerastných surovinách s Ukrajinou je blízko

Washington/Kyjev 22. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody o nerastných surovinách s Ukrajinou. Podľa neho je kľúčové, aby sa financie poskytnuté Kyjevu na boj proti Moskve týmto spôsobom USA vrátili. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Rokujem s (ukrajinským) prezidentom Zelenským. Rokujem s (ruským) prezidentom Putinom. Snažím sa získať tieto peniaze späť alebo ich zabezpečiť," povedal Trump.



"Európa ich poskytla vo forme pôžičky. Dostanú svoje peniaze späť. My sme ich dali vo forme ničoho. Takže chcem, aby nám za všetky peniaze, ktoré sme im poskytli, niečo vrátili," dodal.



Trump zároveň uviedol, že za podporu, ktorú Kyjev od Washingtonu počas trojročného konfliktu na Ukrajine dostával, očakáva "vzácne kovy a ropu".



"Naše peniaze späť dostaneme, pretože to jednoducho nie je spravodlivé. A uvidíme, no myslím si, že sme celkom blízko k dohode," vyhlásil americký prezident.



AFP s odvolaním na svoj zdroj uviedla, že len pár hodín pred Trumpovým sobotňajším prejavom na CPAC nebol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj napriek rastúcemu americkému tlaku pripravený takúto dohodu podpísať.



Pôvodný návrh dohody hovoril o tom, že USA požadujú od Ukrajiny nerastné suroviny v hodnote 500 miliárd dolárov (482 miliárd eur). Zelenskyj minulý týždeň dohodu zablokoval, pretože Kyjevu neposkytovala dostatočné "bezpečnostné záruky". Presná podoba navrhovanej dohody zverejnená nebola.