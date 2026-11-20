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Trump: Dohoda obmedzujúca jadrové zbrane bude ťažká
Kontrola jadrových zbraní a znižovanie ich počtu patrili k avizovaným hlavným témam summitu v čínskom Šen-čene, ktorý bol vôbec prvým trojstranným stretnutím lídrov USA, Číny a Ruska.
Autor TASR
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Washington 19. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok po rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom povedal, že vzájomnú dohodu o obmedzení jadrových zbraní bude ťažké dosiahnuť. Podľa vlastných slov však na nej bude naďalej pracovať, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Táto myšlienka sa mi veľmi páči, ale z hľadiska samotných rokovaní je to pre mňa ako prezidenta veľmi ťažká úloha,“ povedal Trump pre Reuters v telefonáte z paluby svojho prezidentského špeciálu, ktorým sa vracal do Washingtonu z návštevy Číny.
Poprednou prioritou Trumpa na tejto ceste bolo začať trojstranné rozhovory o obmedzení počtu jadrových zbraní. Čína sa zdráha túto tému riešiť v čase, keď buduje svoj nukleárny arzenál, aby dobehla dominantné postavenie Ruska a USA, priblížil Reuters.
Trump povedal, že čínsky prezident Si s ním súhlasí v otázke obmedzenia jadrových zbraní, „ale zároveň je pre niekoho veľmi ťažké povedať - máme 4000 jadrových zbraní, vzdáme sa polovice z nich“. Dodal, že túto tému bude opätovne otvárať, „pretože by sa to malo urobiť, ale je to ťažké z psychologického hľadiska“.
Kontrola jadrových zbraní a znižovanie ich počtu patrili k avizovaným hlavným témam summitu v čínskom Šen-čene, ktorý bol vôbec prvým trojstranným stretnutím lídrov USA, Číny a Ruska.
Prezidenti v spoločnom vyhlásení po rokovaní uviedli, že ich krajiny budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a o zabránení šíreniu jadrových zbraní. Zdôraznili, že jadrová vojna nemôže mať víťazov a nikdy by sa nemala rozpútať.
„Táto myšlienka sa mi veľmi páči, ale z hľadiska samotných rokovaní je to pre mňa ako prezidenta veľmi ťažká úloha,“ povedal Trump pre Reuters v telefonáte z paluby svojho prezidentského špeciálu, ktorým sa vracal do Washingtonu z návštevy Číny.
Poprednou prioritou Trumpa na tejto ceste bolo začať trojstranné rozhovory o obmedzení počtu jadrových zbraní. Čína sa zdráha túto tému riešiť v čase, keď buduje svoj nukleárny arzenál, aby dobehla dominantné postavenie Ruska a USA, priblížil Reuters.
Trump povedal, že čínsky prezident Si s ním súhlasí v otázke obmedzenia jadrových zbraní, „ale zároveň je pre niekoho veľmi ťažké povedať - máme 4000 jadrových zbraní, vzdáme sa polovice z nich“. Dodal, že túto tému bude opätovne otvárať, „pretože by sa to malo urobiť, ale je to ťažké z psychologického hľadiska“.
Kontrola jadrových zbraní a znižovanie ich počtu patrili k avizovaným hlavným témam summitu v čínskom Šen-čene, ktorý bol vôbec prvým trojstranným stretnutím lídrov USA, Číny a Ruska.
Prezidenti v spoločnom vyhlásení po rokovaní uviedli, že ich krajiny budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a o zabránení šíreniu jadrových zbraní. Zdôraznili, že jadrová vojna nemôže mať víťazov a nikdy by sa nemala rozpútať.