Trump: Dohoda s Iránom bude buď skvelá alebo nebude žiadna
Dohoda JCPOA mala zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní a zabezpečiť, aby sa jeho jadrový program zameriaval výlučne na mierové účely.
Autor TASR
Washington 25. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social vyhlásil, že dohoda s Iránom musí byť skvelá a dávať zmysel, inak k žiadnej dohode nedôjde. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Dohoda s Iránom bude buď skvelá a zmysluplná alebo nebude žiadna dohoda,“ napísal Trump. Kritizoval zároveň jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015 (JCPOA), ktorú uzavrela vláda prezidenta Baracka Obamu a Trump od nej v roku 2018 odstúpil. „Bude to presný opak katastrofálnej dohody JCPOA, ktorú vyjednala neúspešná Obamova administratíva a ktorá bola pre Irán priamou a otvorenou cestou k jadrovým zbraniam. Nie, takéto dohody ja neuzatváram!“ vyhlásil Trump.
Dohoda JCPOA mala zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní a zabezpečiť, aby sa jeho jadrový program zameriaval výlučne na mierové účely. Trump ju však počas svojho prvého funkčného obdobia opakovane kritizoval a upozorňoval, že nerieši otázku iránskeho jadrového programu v dlhodobom horizonte. Podľa expertov však práve po odstúpení USA od tejto dohody Irán výrazne zrýchlil program obohacovania uránu.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť uzavretá aj dnes. Podľa hovorcu rezortu iránskej diplomacie Esmáíla Bakájího sa Irán a Spojené štáty zhodli na viacerých otázkach, čo však neznamená, že Teherán je blízko k podpísaniu dohody.
