Trump: Dohoda s Iránom je blízko, nezostali žiadne sporné body
Trump v piatok poskytol rozhovor aj pre agentúru Reuters, ktorej povedal, že Spojené štáty budú spolupracovať s Iránom na získaní jeho obohateného uránu a jeho preprave do USA.
Autor TASR
Washington 17. apríla (TASR) - Medzi Spojenými štátmi a Iránom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa už nezostali žiadne sporné body pre dohodu, ktorá je „veľmi blízko“. Vyjadril sa tak v rozhovore pre agentúru AFP, informuje TASR.
„Sme veľmi blízko. Vyzerá to tak, že to bude dobré pre všetkých. A sme veľmi blízko dohody,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore, ktorý poskytol po sérií príspevkov na jeho platforme Truth Social vrátane o Iráne a znovuotvorení Hormuzského prielivu.
„Prieliv bude otvorený, už je otvorený. A veci sa vyvíjajú veľmi dobre,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
Podľa neho v súčasnosti nie sú v súvislosti s dohodou s Iránom žiadne sporné body. Na otázku, prečo po svojich optimistických príspevkoch na sociálnej sieti nedokázal uzavrieť dohodu, odpovedal, že chce dohodu na papieri. „Ja to tak nerobím, ja to chcem písomne,“ vyhlásil.
Trump v piatok poskytol rozhovor aj pre agentúru Reuters, ktorej povedal, že Spojené štáty budú spolupracovať s Iránom na získaní jeho obohateného uránu a jeho preprave do USA. „Dáme to dokopy. Pôjdeme s Iránom v pokojnom, neuponáhľanom tempe a pôjdeme dole a začneme vykopávať s ťažkými strojmi... Prinesieme to späť do Spojených štátov,“ uviedol. Odkázal pritom na „jadrový prach“, ktorý „čoskoro“ získajú.
Reuters vysvetľuje, že tento „jadrový prach“ je odkaz na to, čo podľa Trumpa zostalo po tom, ako USA a Izrael v júni 2025 bombardovali jadrové zariadenia v Iráne.
Irán podľa predpokladov disponuje viac než 408 kilogramami uránu obohateného až na 60 percent čistoty. Otázka iránskeho jadrového programu patrí podľa Reuters medzi najproblematickejšie body rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Hlavným dôvodom vojny bolo podľa amerického prezidenta zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň. Teherán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely.
Šéf Bieleho domu tiež tvrdí, že USA budú pokračovať v námornej blokáde Iránu, kým nebude uzavretá dohoda.
Na uzavretie dohody bude podľa neho potrebných viac rokovaní, ktoré by sa mohli uskutočniť počas víkendu. Dodal, že ak dôjde k dohode, mohol by aj on sám prísť do Islamabadu, kde sa minulý víkend konalo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom.
Tvrdí, že Spojené štáty tiež pracujú s Iránom na odstránení mín z Hormuzského prielivu.
Podľa Trumpa sú správy médií o tom, že jeho administratíva zvažuje uvoľnenie 20 miliárd dolárov zmrazených iránskych aktív výmenou za to, že Irán sa vzdá svojich zásob obohateného uránu, nepravdivé.
