< sekcia Zahraničie
Trump: Dohoda s Iránom je vysoko pravdepodobná
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu uviedol, že „plán a návrh USA sa stále posudzujú“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 6. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že dohoda s Iránom je „veľmi reálna“. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň, čo však tamojší predstavitelia nepotvrdili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie BBC.
„Chcú uzavrieť dohodu... chcú rokovať,“ povedal Trump na brífingu v Oválnej pracovni. „Za posledných 24 hodín sme viedli veľmi dobré rokovania a je veľmi reálne, že sa nám podarí dohodnúť,“ dodal.
Americký prezident ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty získajú iránske zásoby obohateného uránu, ktoré budú nakoniec prevezené na územie USA. Ministerstvo zahraničných vecí Teheránu takéto plány popieralo.
BBC uvádza, že Trump vo svojom prejave zároveň nenápadne naznačil, že Irán bude nakoniec prinútený k dohode. „Uvidíme, či budú súhlasiť alebo nie. A ak nebudú, nakoniec budú musieť súhlasiť aj tak krátko na to,“ vyhlásil.
Prezidentove slová podľa BBC nadviazali na jeho skorší príspevok na platforme Truth Social, v ktorom prisľúbil obnovenie a zintenzívnenie útokov, ak rokovania zlyhajú.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu uviedol, že „plán a návrh USA sa stále posudzujú“. Teherán podľa neho oznámi svoje stanovisko sprostredkovateľovi Pakistanu „po finalizácii svojich názorov“.
„Chcú uzavrieť dohodu... chcú rokovať,“ povedal Trump na brífingu v Oválnej pracovni. „Za posledných 24 hodín sme viedli veľmi dobré rokovania a je veľmi reálne, že sa nám podarí dohodnúť,“ dodal.
Americký prezident ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty získajú iránske zásoby obohateného uránu, ktoré budú nakoniec prevezené na územie USA. Ministerstvo zahraničných vecí Teheránu takéto plány popieralo.
BBC uvádza, že Trump vo svojom prejave zároveň nenápadne naznačil, že Irán bude nakoniec prinútený k dohode. „Uvidíme, či budú súhlasiť alebo nie. A ak nebudú, nakoniec budú musieť súhlasiť aj tak krátko na to,“ vyhlásil.
Prezidentove slová podľa BBC nadviazali na jeho skorší príspevok na platforme Truth Social, v ktorom prisľúbil obnovenie a zintenzívnenie útokov, ak rokovania zlyhajú.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu uviedol, že „plán a návrh USA sa stále posudzujú“. Teherán podľa neho oznámi svoje stanovisko sprostredkovateľovi Pakistanu „po finalizácii svojich názorov“.