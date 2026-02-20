< sekcia Zahraničie
Trump: Dohoda s Iránom musí byť uzavretá maximálne do 15 dní
Podľa agentúry AFP naznačil, že v opačnom prípade USA na Irán zaútočia.
Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) - Dohoda s Iránom o budúcnosti jeho jadrového programu musí byť dosiahnutá maximálne do 15 dní. Vo štvrtok to vyhlásil americký prezident Donald Trump, ktorý podľa agentúry AFP naznačil, že v opačnom prípade USA na Irán zaútočia, informuje TASR.
„Buď sa dohodneme, alebo to bude pre nich nešťastné,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One. Na otázku o tom, kedy by mali vyjednávači dohodu uzavrieť Trump odvetil, že „do 10 až 15 dní“.
Podľa šéfa Bieleho domu minulosť ukázala, že dosiahnuť zmysluplnú dohodu s Iránom nie je ľahké. „Musíme uzavrieť zmysluplnú dohodu, inak sa stanú zlé veci,“ povedal Trump vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru. Na podujatí vo Washingtone varoval, že pokiaľ nedôjde k dohode, Spojené štáty „možno budú musieť urobiť ďalší krok“.
O budúcnosti iránskeho jadrového programu prostredníctvom sprostredkovateľov v utorok v Ženeve rokovali vyjednávači Iránu a Spojených štátov. USA podľa agentúry Reuters chcú, aby sa Irán vzdal svojho jadrového programu. Teherán túto požiadavku odmieta a zároveň popiera, že sa usiluje vyvinúť jadrovú zbraň.
Spojené štáty medzičasom výrazne posilňujú svoje vojenské kapacity na Blízkom východe. Portál Axios v stredu s odvolaním na svoje zdroje informoval, že prípadná americká vojenská operácia proti Iránu by bolo masívna a podobala by sa na plnohodnotnú vojnu.
Trump nariadil zverejnenie dokumentov o UFO a mimozemšťanoch
Americký prezident Donald Trump v noci na piatok nariadil federálnym inštitúciám, aby začali identifikovať a zverejňovať všetky vládne dokumenty týkajúce sa mimozemšťanov a pozorovaní UFO. Urobil tak niekoľko dní potom, čo exprezident Barack Obama uviedol, že verí v existenciu mimozemského života. TARS o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Na základe enormného záujmu nariadim ministrovi vojny a ďalším príslušným ministerstvám a agentúram, aby začali proces identifikácie a zverejňovania vládnych spisov týkajúcich sa mimozemského života, neidentifikovaných leteckých javov (UAP) a neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO) a všetkých ostatných informácií súvisiacich s týmito veľmi zložitými, ale mimoriadne zaujímavými a dôležitými záležitosťami,“ napísal Trump na svojej sociálnej platforme Truth.
Šéf Bieleho domu to oznámil niekoľko hodín po tom, ako obvinil Obamu z prezradenia „tajných informácií“, keď nedávno v rozhovore naznačil, že mimozemšťania podľa neho existujú.
„Mimozemšťania existujú, ale nevidel som ich a nie sú v Area 51,“ povedal Obama s odkazom na americké vojenské zariadenie v Nevade, ktoré je jadrom mnohých konšpiračných teórií o UFO. „Nie je tam žiadne podzemné zariadenie. Ibaže by to bolo jedno veľké sprisahanie a pred prezidentom USA by túto skutočnosť utajili,“ povedal exprezident. Obama neskôr upresnil, že nevidel dôkazy o tom, že mimozemšťania s ľudstvom nadviazali kontakt. Vzhľadom na veľkosť vesmíru je však existencia mimozemského života podľa neho vysoká.
„Neviem, či (mimozemšťania) existujú,“ vyhlásil v noci na piatok Trump v reakcii. „Obama prezradil utajované informácie, to by nemal robiť,“ povedal a naznačil, že prípadným odtajnením informácií o mimozemšťanoch by exprezidenta mohol „dostať z problémov“.
Odtajnenie spisov o UFO je po desaťročia cieľom mnohých nadšencov. V marci 2024 Pentagón vydal správu, v ktorej konštatuje, že napriek stovkám hlásení neidentifikovaných a nevysvetlených vzdušných javov, nič nenasvedčuje ich mimozemskému pôvodu.
Zadržanie brata britského kráľa považuje Trump za smutné
Za veľmi smutné označil vo štvrtok americký prezident Donald Trump zadržanie bývalého britského princa Andrewa Mountbatten-Windsora. Britská polícia brata britského kráľa Karla III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Mountbatten-Windsor vo štvrtok večer po takmer 12 hodinách od svojho zadržania opustil policajnú stanicu Aylsham v grófstve Norfolk. Na zverejnených záberoch sedí na zadnom sedadle vozidla a vyzerá podľa médií tak, že sa snaží vyhnúť foteniu. Vyšetrovaný bude ďalej na slobode.
„Myslím si, že je to veľmi smutné a veľmi zlé pre kráľovskú rodinu. Je to veľmi, veľmi smutné,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. „Keď bol Epstein nažive, nikto o ňom nehovoril... Ale ja som ten, kto o tom môže hovoriť, pretože som bol úplne zbavený viny,“ povedal ďalej s tým, že sa cíti byť v tejto veci „expert“.
Prednedávnom Trump vyhlásil, že je načase, aby sa Američania prestali zaoberať škandálom okolo Epsteina. V dokumentoch zverejnených z jeho pozostalosti sa spomína aj meno súčasného šéfa Bieleho domu, ten však popiera akékoľvek protiprávne konanie a odmieta tiež vedomosť alebo účasť na aktivitách svojho niekdajšieho priateľa.
Multimilionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.
Kauza Mountbatten-Windsora - mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. - a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Bývalý britský princ bol preto už zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a vojenských hodností.
K jeho zadržaniu sa vyjadril aj monarcha Karol III., ktorý vyhlásil, že zákon musí platiť pre každého. Britský kráľ má v apríli navštíviť Spojené štáty.
