Trump: Dohoda s Iránom neumožní Teheránu obohacovať žiadny urán

Washington 3. júna (TASR) — Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social uviedol, že prípadná dohoda medzi USA a Iránom neumožní Teheránu obohacovať žiadny urán. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



„V rámci našej potenciálnej dohody – NEDOVOLÍME ŽIADNE OBOHACOVANIE URÁNU!“ napísal Trump v reakcii na článok spravodajského portálu Axios, podľa ktorého by Washington umožnil Teheránu obmedzené obohacovanie uránu na nízkej úrovni na území Iránu, a to na dobu, ktorá ešte nebola určená.



Takúto ponuku údajne predložil Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff. Axios vo svojej správe citoval dva zdroje blízke rokovaniam.



Republikán Trump vo svojom príspevku obvinil zo súčasnej situácie svojho predchodcu, demokrata Joea Bidena, ktorý mal Iránu „už dávno“ zabrániť v obohacovaní uránu.



Teherán a Washington uskutočnili od polovice apríla päť kôl rokovaní o jadrovom programe Iránu, ktoré sprostredkoval Omán. Hoci sa skončili bez dohody, obe strany uistili, že rokovania budú pokračovať.



Obohacovanie uránu zostáva kľúčovým sporným bodom rokovaní. Zatiaľ čo Teherán tvrdí, že obohacovania uránu sa ako súčasti svojho „mierového jadrového programu“ nemieni vzdať, americká strana to označila za „červenú čiaru“.



V sobotu bola zverejnená správa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), v ktorej sa uvádza, že Irán za posledné tri mesiace výrazne zvýšil svoje zásoby uránu obohateného na 60 percent: k 17. máju ho mal 408,6 kilogramu, čo je o 133,8 kilogramu viac ako vo februári. Na výrobu jadrových zbraní je potrebná úroveň obohacovania približne 90 percent.



MAAE v správe vyjadrila „vážne znepokojenie“ z úrovne obohacovania uránu. Spoluprácu s Teheránom pri monitorovaní iránskeho jadrového programu označila za „neuspokojivú“.