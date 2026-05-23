Trump: Dohoda s Iránom sa blíži, zajtra sa rozhodnem, či obnovím útoky
Autor TASR
Washington 23. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotňajšom rozhovore pre portál Axios vyhlásil, že sa pravdepodobne do nedele rozhodne, či obnoví útoky na Irán. Ešte v sobotu plánuje o najnovšom iránskom návrhu o ukončení vojny hovoriť so svojimi vyjednávačmi. Šanca, že bude dosiahnutá dobrá dohoda alebo USA začnú opätovne bombardovať Irán, je podľa Trumpa presne 50 na 50. Informuje o tom TASR.
„Myslím si, že nastane jedna z dvoch vecí: buď im uštedrím takú ranu, akú ešte nikdy nezažili, alebo podpíšeme dohodu, ktorá bude výhodná,“ povedal Trump. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio krátko predtým naznačil, že Irán by mohol prijať dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu.
Šéf Bieleho domu tvrdil, že bude súhlasiť len s takou dohodou, ktorá bude riešiť aj iránske obohacovanie uránu a osud existujúcich iránskych zásob tohto materiálu. V opačnom prípade nechá Irán „rozmetať na prach“, povedal v rozhovore pre Axios.
Podľa portálu je však nepravdepodobné, že by sa tieto otázky podrobne vyriešili v rámci memoranda o porozumení, o ktorom momentálne USA a Irán rokujú.
Trump chce iránsky návrh, ktorý vzišiel z iránsko-pakistanských rozhovorov, prebrať so svojimi vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v sobotu. Na stretnutí sa podľa očakávaní zúčastní aj viceprezident USA J. D. Vance.
V neskoršom telefonickom rozhovore pre stanicu CBS News Trump tiež povedal, že USA a Irán sa výrazne približujú k uzavretiu dohody. Podľa svojich slov verí, že jej finálna verzia zabráni Iránu získať jadrovú zbraň a zabezpečí, že otázka obohateného uránu bude vyriešená „uspokojivo“.
„Podpíšem len takú dohodu, v ktorej dostaneme všetko, čo chceme,“ zdôraznil. Vyzval tiež na otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov za plavbu.
Denník The Financial Times v sobotu informoval, že Spojené štáty a Irán sa podľa sprostredkovateľov blížia k dohode o predĺžení prímeria o 60 dní a o vytvorení rámca pre rokovania o iránskom jadrovom programe. Dohoda by podľa zdrojov FT zahŕňala postupné opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, záväzok prerokovať zriedenie alebo odovzdanie iránskych zásob vysoko obohateného uránu, zmiernenie blokády iránskych prístavov zo strany USA a tiež uvoľnenie sankcií.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Teherán v odvete začal podnikať útoky na štáty Perzského zálivu hostiace americké vojenské základne a prakticky zatvoril Hormuzský prieliv. Od 8. apríla platí krehké prímerie.
