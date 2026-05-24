Nedela 24. máj 2026
Trump: Dohodu medzi USA a Iránom sme už z väčšej časti vyjednali

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 23. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Irán a Spojené štáty už „z veľkej časti vyjednali“ dohodu o ukončení vojny, ktorá by zahŕňala otvorenie Hormuzského prielivu. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že dokument je ešte potrebné „finalizovať“, no tiež podotkol, že výsledky zverejní už čoskoro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dohoda sa už z veľkej časti vyjednala, no podlieha ešte finálnemu schváleniu zo strany Spojených štátov amerických, Iránskej islamskej republiky a rôznych ďalších krajín,“ napísal Trump na platforme Truth Social s odkazom na krajiny Blízkeho východu.

„Dohoda okrem mnohých ďalších častí zahŕňa aj otvoreniu Hormuzského prielivu,“ tvrdil Trump.

Americký prezident zverejnil vyjadrenie po tom, čo v sobotu telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. „Telefonát s izraelským premiérom Netanjahuom dopadol, ako inak, veľmi dobre,“ uviedol Trump. Zároveň oznámil, že volal aj s predstaviteľmi ďalších krajín, napríklad z Turecka či Pakistanu.

Denník The Financial Times v sobotu informoval, že Spojené štáty a Irán sa podľa sprostredkovateľov blížia k dohode o predĺžení prímeria o 60 dní a o vytvorení rámca pre rokovania o iránskom jadrovom programe.
