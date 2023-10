Trump dostal na súde pokutu za nedodržanie príkazu mlčanlivosti

New York 21. októbra (TASR) - Americký exprezident Donald Trump dostal v piatok počas súdneho procesu, v ktorom čelí obvineniam z podvodu s nehnuteľnosťami, pokutu 5000 amerických dolárov za nedodržanie čiastočného príkazu mlčanlivosti. Sudca Arthut Engoron mu zároveň pohrozil oveľa prísnejšími postihmi vrátane väzenia v prípade ďalších prešľapov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Súd na Trumpa uvalil čiastočný príkaz mlčanlivosti 3. októbra po tom, čo exprezident v príspevku na vlastnej sociálnej sieti Truth Social urazil súdneho úradníka. Príkaz zakazuje všetkým zúčastneným stranám verejne hovoriť, zverejňovať príspevky a písať emaily týkajúce sa zamestnancov súdu.



Inkriminovaný príspevok bol zo sociálnej siete odstránený ešte v ten istý deň, súd však zistil, že rovnaký príspevok zostal na webovej stránke venovanej Trumpovej prezidentskej kampani do 19. októbra.



Podľa právnikov Trumpa bolo toto porušenie neúmyselné. Exprezident musí pokutu zaplatiť do desiatich dní.



Trump čelí obvineniam z podvodu s nehnuteľnosťami spolu s jeho najstaršími synmi Donaldom Jr. a Ericom. Žalobu na nich v septembri 2022 podala generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová, pretože poskytovali bankám a poisťovniam "hrubo nafúknuté" čísla, aby si zabezpečili pôžičky a poistné krytie.



Engoron medzičasom rozhodol, že sa dopustili podvodu nadhodnocovaním nehnuteľností a finančných aktív Trumpovej organizácie Trump Organization.



Sudca organizácii Trump Organization odobral licenciu, na základe ktorej spravovala svoje majetky v New Yorku. Trump by tak mohol prísť o kontrolu nad mnohými nehnuteľnosťami vrátane Trump Tower. Jamesová tvrdí, že medzi nadhodnotenými položkami je aj Trumpov byt v tejto budove.



Trump sa uchádza o republikánsku nomináciu v budúcoročných amerických prezidentských voľbách a čelí aj obvineniam v ďalších prípadoch.



V marci sa začína proces na pôde federálneho súdu vo Washingtone za pokus o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020. Štátny súd v New Yorku bude rozhodovať o údajnom podplácaní a federálny súd na Floride o neprimeraného zaobchádzaní s dokumentami podliehajúcimi utajeniu.



V štáte Georgia čelí obvineniam za pokus o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020 v tomto štáte.