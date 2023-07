Trump dostal od vyšetrovateľa list, vraj mu hrozí zadržanie

Washington 18. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump očakáva, že bude obvinený v súvislosti s útokom na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021. Toto obvinenie by mu spôsobilo ďalšie právne problémy pri budúcoročnej kandidatúre do Bieleho domu. TASR správu prevzala z utorkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Trump (77), ktorý sa uchádza o republikánsku prezidentskú nomináciu v roku 2024, už čelí obvineniam z trestného činu, ktoré vzniesol osobitný vyšetrovateľ Jack Smith za nesprávne zaobchádzanie s prísne tajnými vládnymi dokumentmi po odchode z Bieleho domu.



Trump uviedol, že v nedeľu dostal od Smitha list, v ktorom sa uvádza, že je "terčom" vyšetrovania v súvislosti s udalosťami zo 6. januára 2021, keď Trumpovi stúpenci vtrhli do budovy Kongresu v snahe zabrániť potvrdeniu volebného víťazstva demokrata Joea Bidena v roku 2020.



"Pomätený Jack Smith, prokurátor z ministerstva spravodlivosti Joea Bidena, mi poslal list, v ktorom uvádza, že som terčom vyšetrovania veľkej poroty za udalosti zo 6. januára," uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej platforme Truth Social.



Trump, ktorý je v súčasnosti favoritom na prezidentskú nomináciu svojej strany, povedal, že dostal "iba štyri dni" na to, aby sa prihlásil veľkej porote, "čo takmer vždy znamená zadržanie a obvinenie".



"Tento hon na čarodejnice je o zasahovaní do volieb a o úplnom a totálnom politickom zneužití orgánov činných v trestnom konaní," povedal Trump. "Je to veľmi smutné a temné obdobie pre náš národ!" dodal.



Bezprostredne nebolo jasné, akým konkrétnym obvineniam môže Trump čeliť. Hovorca úradu osobitného vyšetrovateľa sa odmietol k danej záležitosti vyjadriť. Nemenovaný Trumpov poradca pre denník The Washington Post povedal, že bývalý prezident odmietne predvolanie pred veľkú porotu, ktorá vyšetruje vzburu na Kapitole.



Na tejto akcii zadržali viac ako 1000 ľudí. Prokuratúra ju nazvala vzburou s cieľom udržať Trumpa v Bielom dome po jeho volebnej porážke. Väčšina z týchto osôb čelí obvineniam z nezákonného vstupu do Kapitolu alebo z poškodenia majetku, pričom približne 350 ľudí bolo obvinených z útoku na verejného činiteľa alebo z kladenia odporu pri zatýkaní. Ďalší ľudia, vrátane členov krajne pravicových organizácií Proud Boys a Oath Keepers, boli odsúdení za závažnejšie obvinenia z poburovania.



Smith v júni obvinil Trumpa z ukrývania tajných dokumentov v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride; ako prvý bývalý prezident USA čelil obvineniu z trestného činu.



Trump je obvinený v 31 prípadoch "úmyselného zadržiavania informácií o národnej obrane". V každom tomto prípade mu hrozí až desať rokov väzenia.



Čelí tiež obvineniam zo sprisahania s cieľom brániť výkonu spravodlivosti, z krivej výpovede a ďalších trestných činov, pripomína AFP.



Podľa obžaloby mal Trump vo svojom sídle Mar-a-Lago nezabezpečené spisy, ktoré obsahovali záznamy Pentagónu, Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).



Prokuratúra žiada, aby sa proces začal v decembri, zatiaľ čo Trumpovi obhajcovia požadujú, aby sa odštartoval až po prezidentských voľbách v novembri 2024.