Trump dúfa v stretnutie s Putinom, aby ukončil vojnu na Ukrajine

Davos 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že sa chce čoskoro stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby dosiahol ukončenie takmer tri roky trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Trump súčasne vyjadril ľútosť nad obrovskými stratami na životoch, ktoré si táto vojna vyžiadala.



Informovali o tom agentúry Reuters a DPA, ktoré monitorovali Trumpov videopríhovor k účastníkom zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose, píše TASR.



V čase pred prezidentskými voľbami v USA Trump opakovane deklaroval, že dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom uzavrie v prvý deň svojho pôsobenia v úrade, ak nie skôr. Jeho poradcovia však teraz už pripúšťajú, že hľadanie riešenia pre ukončenie vojny na Ukrajine potrvá mesiace.



"Naozaj by som sa chcel čoskoro stretnúť s prezidentom Putinom, aby sme túto vojnu ukončili," uviedol Trump, ktorý sa v pondelok vrátil do Bieleho domu. Dodal, že jeho zámer nesúvisí s ekonomikou alebo "niečím iným", ale s tým, že v tejto vojne sú "premárnené milióny životov".



"Je to masaker. Túto vojnu musíme naozaj zastaviť," zdôraznil Trump s tým, že úsilie USA o zabezpečenie mierového urovnania "sa teraz snáď rozbehlo". Neuviedol však v tejto súvislosti žiadne podrobnosti, doplnil Reuters.



Na otázku, či dôjde k mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou do zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose v roku 2026, Trump poskytol len vyhýbavú odpoveď. "No to sa budete musieť spýtať Ruska," odkázal a dodal, že "Ukrajina je pripravená dohodu uzavrieť".



Počas kampane pred voľbami prezidenta USA Trump sľuboval, že vojnu na Ukrajine by dokázal ukončiť do 24 hodín po návrate do Bieleho domu - z veľkej časti vďaka svojim dobrým vzťahom s Putinom.