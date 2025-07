Trump dúfa, že dohoda o prímerí v Gaze sa uzavrie budúci týždeň

Washington 1. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že „niekedy v priebehu budúceho týždňa“ by mohol Izrael uzavrieť prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas a ukončiť boje v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.



Novinári sa šéfa Bieleho domu opýtali, či by mohlo byť prímerie uzavreté ešte pred návštevou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v USA, ktorá je naplánovaná na 7. júla. „Dúfame, že sa tak stane a očakávame, že sa tak stane niekedy v priebehu budúceho týždňa,“ odvetil Trump pri odchode z Washingtonu na Floridu.



Americký prezident informoval, že s Netanjahuom bude rokovať najmä o situácii v Pásme Gazy a Iráne. Pôjde už o tretiu návštevu izraelského premiéra v Bielom dome od nástupu Trumpa do funkcie v januári.



Rýchle ukončenie 12-dňového iránsko-izraelského konfliktu podľa AFP oživilo nádeje na zastavenie bojov v Pásme Gazy, kde viac ako 20 mesiacov trvajúca vojna spôsobila humanitárnu katastrofu. Trump už verejne naznačil, že v súčasnosti chce svoju pozornosť sústrediť na ukončenie bojov medzi Izraelom a Hamasom.