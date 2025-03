Trump dúfa, že Putin prijme návrh na prímerie s Ukrajinou

Washington 12. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že vyjednávači smerujú do Ruska na rokovania o možnom prímerí medzi Moskvou a Kyjevom. Ukrajina v utorok súhlasila s návrhom Washingtonu na 30-dňové pozastavenie bojov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť prímerie zo strany Ruska," povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni počas stretnutia s írskym premiérom Micheálom Martinom. "A ak sa nám to podarí, myslím si, že to bude 80 percent cesty k ukončeniu tohto strašného krviprelievania," doplnil.



Americký prezident verí, že prezident Vladimir Putin bude s návrhom prímeria súhlasiť. Moskva sa k dohode zatiaľ priamo nevyjadrila a čaká, kým bude o návrhu Spojených štátov oficiálne informovaná aj s podrobnosťami. Trump neposkytol podrobnosti o zložení vyjednávacieho tímu.



USA teraz naliehajú na Rusko, aby dohodu prijalo. V opačnom prípade by Washington mohol podniknúť kroky, ktoré by boli pre Moskvu finančne nevýhodné a "veľmi zlé", dodal americký prezident. Zopakoval, že vojnu treba zastaviť.



Ukrajina v utorok na rokovaní v saudskoarabskej Džidde podporila návrh Spojených štátov na okamžité 30-dňové prímerie s Ruskom. Spojené štáty zároveň zrušili obmedzenia pre vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.