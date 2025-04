Trump dúfa, že Rusko a Ukrajina sa v najbližších dňoch dohodnú

Washington 20. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump dúfa, že Rusko a Ukrajina sa počas najbližších dní dohodnú a následne začnú vo veľkom obchodovať s USA. Trump to uviedol v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social krátko predtým, ako sa skončilo veľkonočné prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



„DÚFAJME, ŽE RUSKO A UKRAJINA SA TENTO TÝŽDEŇ DOHODNÚ. OBIDVE KRAJINY POTOM ZAČNÚ ROBIŤ VEĽKÝ BIZNIS SO SPOJENÝMI ŠTÁTMI AMERICKÝMI, KTORÝM SA DARÍ, A ZBOHATNÚ!“ napísal Trump v príspevku.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí už vopred počas dňa uviedol, že USA sú naďalej odhodlané dosiahnuť úplné a komplexné prímerie vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou a uvítali by predĺženie veľkonočného prímeria.



Putin v sobotu nečakane oznámil, že od 17.00 h do nedele 23.00 h SELČ ruská strana zastaví všetky vojenské operácie. V nedeľu popoludní hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že Putin nevydal nariadenie o predĺžení tohto prímeria, a preto sa jeho platnosť skončila o polnoci moskovského času.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko pred zverejnením Trumpovho príspevku navrhol Rusku zastavenie útokov na väčšie vzdialenosti, ktoré cielia na civilnú infraštruktúru, a to na najmenej 30 dní.



Od Putinovho vyhlásenia prímeria sa Moskva a Kyjev navzájom obviňovali z jeho porušovania. Ukrajina tvrdí, že ruská armáda ho porušila viac ako dvetisíckrát, no podľa Zelenského slov nebol v nedeľu vyhlásený žiaden letecký poplach. Podľa Ruska zase v dôsledku porušení zo strany Ukrajiny zahynulo niekoľko civilistov a bola poškodená infraštruktúra.