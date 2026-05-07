Trump: EÚ má čas na schválenie obchodnej dohody do 4. júla
Washington 7. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necelé dva mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody, inak Spojené štáty voči EÚ okamžite uvalia vysoké clá. Vyjadril sa tak vo štvrtok po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
„Trpezlivo som čakal, kým EÚ splní svoju časť historickej obchodnej dohody, na ktorej sme sa dohodli v Turnberry v Škótsku – ide o najväčšiu obchodnú dohodu v histórii!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. „Bolo sľúbené, že EÚ splní svoju časť dohody a v súlade s ňou zníži clá na NULU! Súhlasil som, že jej dám čas do 250. výročia našej krajiny, inak by sa, žiaľ, ich clá okamžite zvýšili na oveľa vyššiu úroveň,“ dodal.
Dohoda z júla minulého roka počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do EÚ. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z EÚ plošné clo s horným limitom 15 percent. Dohoda si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.
Trump a von der Leyenová diskutovali aj o Iráne. Podľa Trumpa sa zhodli, že iránsky režim nesmie získať jadrovú zbraň.
