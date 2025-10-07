< sekcia Zahraničie
Trump: Existuje reálna šanca dosiahnuť mierovú dohodu o Pásme Gazy
Trump povedal, že do súčasných rokovaní v Egypte sú zapojení aj americkí vyjednávači.
Autor TASR
Washington 7. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že existuje skutočná šanca dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy. Trump sa tak vyjadril v utorok, v deň druhého výročia útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, po ktorom sa začala vojna v palestínskej enkláve. Delegácie Hamasu a Izraela v súčasnosti nepriamo rokujú o Trumpovom mierovom pláne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sme veľmi blízko k uzavretiu dohody o Blízkom východe, ktorá prinesie mier na Blízky východ,“ povedal Trump v Oválnej pracovni po boku kanadského premiéra Marka Carneyho.
Trump povedal, že do súčasných rokovaní v Egypte sú zapojení aj americkí vyjednávači. Biely dom v pondelok uviedol, že v rokovaniach budú zohrávať úlohu osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.
„Existuje reálna šanca, že niečo môžeme urobiť,“ vyhlásil americký prezident. „Myslím, že existuje možnosť, že môžeme mať mier na Blízkom východe. To je niečo, čo presahuje samotnú situáciu v Gaze. Chceme okamžité prepustenie rukojemníkov,“ pokračoval.
Prezident zároveň objasnil, že na spomínané rokovania odcestoval ďalší americký tím. Podľa jeho slov každá krajina sveta podporila mierový plán. Ak sa Hamas a Izrael dohodnú na prímerí a ukončení vojny, Spojené štáty urobia všetko možné, aby zabezpečili, že všetky strany budú dohodu dodržiavať, dodal.
Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Izrael s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších je podľa neho potrebné rokovať. Ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov.
