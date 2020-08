Trump: Federálne sily zostanú v Portlande

Washington 1. augusta (TASR) - Federálne bezpečnostné zložky, ktoré boli pre týždne trvajúce protesty rozmiestnené v meste Portland v štáte Oregon, zostanú na mieste až do "vyčistenia mesta od anarchistov a agitátorov". Oznámil to v sobotu na svojom twitterovom účte americký prezident Donald Trump, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Rozhodnutie Trumpovej administratívy nasadiť federálne sily v Portlande prišlo pred viac ako týždňom aj napriek nesúhlasu oregonskej guvernérky Kate Brownovej a tamojšieho starostu Teda Wheelera. Kritici tieto polovojenské oddiely obviňujú z tvrdých zákrokov voči demonštrantom, ktorí sa správali väčšinou pokojne.



Federálne bezpečnostné zložky sa podľa pôvodného plánu mali vo štvrtok postupne začať sťahovať z mesta. Úradujúci minister vnútornej bezpečnosti USA Chad Wolf však v tejto súvislosti predtým zdôraznil, že federálne sily tam zostanú dovtedy, kým si nebudú isté, že sa budova súdu nestane opäť terčom útokov demonštrantov.



Portlandská polícia v piatok v očakávaní postupného sťahovania federálnych síl zabezpečila parky a okolité cesty v blízkosti centra mesta. Stovky demonštrantov sa však podľa AFP v piatok v noci stále nachádzali v uliciach v centre Portlandu, pričom naokolo sa nenachádzali žiadni príslušníci bezpečnostných zložiek.



Demokrati Trumpovi vyčítajú, že situáciu v Portlande nechal zámerne eskalovať, aby v predvolebnej kampani pred novembrovými prezidentským voľbami zabodoval u voličov s témou bezpečnosti. Trump opakovane pohrozil vyslaním federálnych jednotiek aj do iných miest USA.



Protesty v Spojených štátoch podnietila násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota po zásahu belošských policajtov.