Trump: Hamas musí byť odzbrojený, Izrael plán o prímerí dodržal
Trump podľa AFP verejne vyjadril podporu Netanjahuovi, ktorý zaujal tvrdý postoj k prechodu do ďalšej fázy plánu prímeria v Gaze.
Autor TASR,aktualizované
Palm Beach 30. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že palestínske militantné hnutie Hamas musí byť čo najskôr odzbrojené v rámci dohody o prímerí v Gaze. Izrael podľa neho plán prímeria dodržal, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Ak sa neodzbroja tak, ako sa dohodli, že to urobia, ako s tým súhlasili, potom ich čakajú veľké problémy,“ povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorého v pondelok prijal na Floride.
„Musia sa odzbrojiť v pomerne krátkom čase,“ dodal americký prezident.
Izrael podľa Trumpa „dodržal“ plán prímeria v Gaze „Neznepokojuje ma nič, čo Izrael robí,“ povedal novinárom. „Znepokojuje ma, čo robia alebo možno nerobia iní ľudia. Ale toto neznepokojuje. Oni plán dodržali,“ uviedol bok po boku s Netanjahuom, s ktorým podľa AFP diskutovali o ďalšej fáze prímeria v Gaze.
Na otázku týkajúcu sa krokov Izraela na okupovanom Západnom brehu Jordánu a o tom, či násilie zo strany židovských osadníkov podkopáva mierový proces, Trump odpovedal, že sa s Netanjahuom „nezhodujú na Západnom brehu Jordánu na sto percent, ale že sa k záveru o Západnom brehu Jordánu dostanú“, cituje britský denník The Guardian
„(On) Urobí správnu vec,“ dodal Trump a gestom ukázal smerom k izraelskému premiérovi. Trump počas tlačovej konferencie nespresnil, v čom spočíva ich nezhoda, v septembri sa však vyjadril, že nedovolí Izraelu anektovať Západný breh Jordánu, pripomína denník.
Trump zároveň prisľúbil, že nepripustí akékoľvek hromadenie zbraní zo strany Iránu.
„Dúfam, že sa o to nepokúšajú znova, pretože ak to urobia, nebudeme mať inú možnosť, ako toto hromadenie veľmi rýchlo odstrániť,“ povedal Trump. AFP pripomína, že sa tak vyjadril niekoľko mesiacov po spoločných vzdušných útokoch USA a Izraela na islamskú republiku.
Prezident USA ešte predtým v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty „veľmi rýchlo opäť zaútočia na Irán“ v prípade, že krajina obnoví svoj jadrový program, píše agentúra Reuters. Trump tiež povedal, že zostáva otvorený rokovaniam o „dohode“, čo je podľa neho „oveľa múdrejšie“.
Trump podľa AFP verejne vyjadril podporu Netanjahuovi, ktorý zaujal tvrdý postoj k prechodu do ďalšej fázy plánu prímeria v Gaze.
Netanjahu sa pred rokovaním s Trumpom stretol aj s americkým ministrom obrany Peteom Hegsethom, ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom či Trumpovými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
