Trump hodlá vylúčiť ilegálnych imigrantov zo sčítania ľudu

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa predpokladov čoskoro vydá exekutívny príkaz, ktorý bude zakazovať, aby boli do tohtoročného sčítania ľudu zahrnutí aj ilegálni imigranti. Presné načasovanie vydania príkazu nie je jasné, informovala v piatok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na anonymný zdroj oboznámený s danou problematikou.



Vládne sčítanie ľudu pomáha pri určovaní, kde sa použijú peniaze daňových poplatníkov - ide napríklad o výstavbu škôl, nemocníc či hasičských staníc. Na základe výsledkov sčítania ľudu sa tiež vypočítava zastúpenie jednotlivých štátov v Snemovni reprezentantov.



Trumpova administratíva sa dlhodobo usiluje využiť sčítanie ako prostriedok na identifikovania a prípadné obmedzenie politickej sily ilegálnych imigrantov. Administratíva v roku 2018 vyhlásila, že sa respondentov sčítania v roku 2020 opýta, či sú občanmi. Túto iniciatívu však najvyšší súd nepovolil.



Zástancovia práv imigrantov vtedy argumentovali, že táto otázka vystraší Hispáncov a imigrantov, ktorí sa nebudú chcieť zúčastniť na sčítaní ľudu, čo by potenciálne stálo ich komunity politickú reprezentáciu a federálnu finančnú pomoc, ktorá závisí od populačného stavu.



Trumpova právomoc na obmedzenie sčítania imigrantov je však otázna, vysvetľuje Reuters. Podľa najvyššieho súdu totiž americká ústava vyžaduje, aby boli obvody pre voľby do Snemovne reprezentantov založené na celkovej populácii.



Volebné obvody na úrovni jednotlivých štátov nemusia nutne zahŕňať cudzincov, ale ich vytýčenie určujú samotné štáty, a nie federálna vláda.