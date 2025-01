Trump hodlá vyriešiť každú krízu USA s bezprecedentnou silou

Washington 20. januára (TASR) - Donald Trump vyhlásil v nedeľu pred zhromaždením svojich prívržencov, deň pred svojou inauguráciou do úradu amerického prezidenta, že bude konať s "historickou rýchlosťou a silou". Informovali o tom agentúry Reuters, AFP a AP, od ktorých TASR správu prevzala.



"Počnúc zajtrajškom, budem konať s historickou rýchlosťou a silou a vyriešim každú jednu krízu, ktorej naša krajina čelí. Musíme to urobiť," Trump povedal pred davom v Capital One Arena vo Washingtone.



Budúci prezident USA vyhlásil, že prímerie v Pásme Gaza by sa nikdy nepodarilo uzatvoriť, pokiaľ by nezvíťazil v amerických voľbách. Trump si pripísal zásluhy za prepustenie prvých rukojemníkov a odmietol, že by k tomuto prelomovému bodu prispel akoukoľvek mierou odchádzajúci prezident Joe Biden. "Podarilo sa nám toho dokázať viac bez funkcie prezidenta, než oni dokázali za celé štyri roky s prezidentom," dodal Trump.



Podľa budúceho prezidenta ďalším dôsledkom jeho zvolenia je, že akciové trhy "prudko vyleteli nahor". Trump sľúbil, že "ukončí vládu neúspešného a skorumpovaného politického establišmentu". "Zajtra, na obed, sa spustí opona za štyrmi dlhými rokmi amerického úpadku a začneme úplne nový deň americkej sily a prosperity, dôstojnosti a hrdosti," povedal svojim priaznivcom.



Trump vyhlásil, že plánuje "zachrániť" TikTok, populárnu čínsku mobilnú aplikáciu, ktorá od soboty večera prestala fungovať v USA po tom, čo Najvyšší súd potvrdil platnosť jej zákazu schváleného Kongresom z dôvodu národnej bezpečnosti. "Úprimne, nemáme na výber, musíme to zachrániť. V hre je veľa pracovných miest. Nechceme odovzdať náš biznis Číne, nechceme ho odovzdať iným ľuďom," uviedol Trump.



Na zhromaždení prehovoril aj majiteľ spoločnosti SpaceX a najbohatší človek na svete Elon Musk, ktorého úlohou v americkej vláde Donalda Trumpa bude zvýšiť efektívnosť hospodárenia. Musk prisľúbil, že Trumpová vláda urobí Ameriku opäť silnou "na stovky rokov". "Toto víťazstvo je skutočne len začiatkom. Teraz bude záležať na tom, aby sme vykonali zásadné zmeny, zaviedli tie zmeny a vytvorili základy pre Ameriku tak, aby bola silná ďalších sto rokov, stáročia, navždy," dodal miliardár.