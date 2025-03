Trump hodnotí telefonát so Zelenským ako veľmi dobrý

Washington 19. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu informoval, že mal "veľmi dobrý telefonický rozhovor" s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Veľká čas rozhovoru, ktorý trval asi hodinu, súvisela s výzvou na zosúladenie požiadaviek a potrieb Ruska a Ukrajiny, dodal Trump v statuse na svojej sociálnej sieti Truth Social. Táto výzva vyvstala z Trumpovho utorkového rozhovoru s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomenula agentúra Reuters.



Trump doplnil, že požiada ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia a poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Waltza, aby vypracovali presný popis bodov diskusie so Zelenským. Toto vyhlásenie podľa amerického prezidenta zverejnia čoskoro.



Agentúra DPA pripomenula, že išlo o prvý osobný kontakt Trumpa a Zelenského od roztržky, ku ktorej došlo 28. februára počas návštevy ukrajinského prezidenta v Bielom dome.



Trump a Putin sa v utorok dohodli na 30-dňovom prímerí obmedzenom však na útoky na energetickú infraštruktúru. "Sme na správnej ceste," ubezpečil v stredu prezident USA v statuse na sociálnych sieťach.



Americký vyslanec Steve Witkoff v stredu v rozhovore pre televíziu Bloomberg ocenil telefonát medzi Trumpom a Putinom, v ktorom sa "dohodli na ceste k prímeriu s podmienkami". "O úplnom prímerí sa bude rokovať v najbližších dňoch. Verím, že to dosiahneme do dvoch týždňov," dodal Witkoff.