Trump hovorí o skorých mierových dohodách Izraela s ďalšími krajinami

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone 15. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Washington 15. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Izrael má blízko k uzavretiu mierových dohôd s ďalšímiarabskými krajinami, informovala agentúra AFP.Trump sa vyjadril v Oválnej pracovni Bieleho domu na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý v utorok podpíše historické dohody o normalizácii vzájomných vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Bahrajnom.Na ceremóniu so stovkami pozvaných hostí už do Bieleho domu dorazili Netanjahu a ministri zahraničných vecí SAE a Bahrajnu, s ktorými Trump absolvoval samostatné stretnutia.napísal Trump na Twitteri vyzdvihujúc uzavretiedodal americký líder, ktorý dúfa, že tieto mierové dohody podporia jeho šance na opätovné zvolenie v novembrových prezidentských voľbách.Trump tiež Netanjahuovi odovzdal symbolický kľúč od Bieleho domu, informovala agentúra DPA.Izraelský líder vyhlásil, že Trump máIzraelčanov.dodal prezident USA.Pre Blízky východ sú nové dohody výraznou zmenou desaťročia trvajúceho stavu, pri ktorom sa arabské krajiny snažili zachovať jednotný postoj voči Izraelu v súvislosti s jeho zaobchádzaním s Palestínčanmi.Dosiaľ poslednými arabskými krajinami, ktoré nadviazali diplomatické vzťahy s Izraelom, boli Egypt v roku 1979 a Jordánsko v roku 1994.