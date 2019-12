Trump hovoril s Netanjahuom o Iráne i iných otázkach

Washington/Jeruzalem 2. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump hovoril v nedeľu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o Iráne a ďalších otázkach. Oznámil to Biely dom, informuje agentúra Reuters.



"Lídri hovorili o hrozbe z Iránu, ako aj iných zásadných bilaterálnych a regionálnych problémoch," uviedol Biely dom v krátkom oznámení.



Vzťahy medzi Iránom a Spojenými štátmi sa zhoršili, odkedy Trump vlani rozhodol o odstúpení USA od dohody o iránskom jadrovom programe, ktorú v roku 2015 uzavrel Teherán so svetovými veľmocami. Washington odvtedy znova uvalili sankcie na islamskú republiku.



Netanjahu v nedeľu ostro kritizoval viaceré európske krajiny za to, že sa pridali k osobitnému mechanizmu, ktorý má umožniť určité obchodovanie s Iránom napriek americkým sankciám.



Izraelský premiér vo videovyhlásení povedal, že tieto európske krajiny "by sa mali hanbiť". Podľa jeho slov umožňujú Iránu vyvíjať jadrové zbrane, informovala agentúra AP.



Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Nórsko a Švédsko minulý týždeň oznámili, že sa pridávajú k mechanizmu INSTEX. Ten vytvorili Nemecko, Francúzsko a Británia ako osobitný finančný nástroj na koordináciu dovozných a vývozných platieb s cieľom dosiahnuť, aby európske firmy mohli napriek tlaku USA obchodovať s Iránom - a tak presvedčiť Teherán, aby dodržiavať tzv. jadrovú dohodu z roku 2015, ktorá obmedzuje jeho nukleárne aktivity.



Irán reagoval na INSTEX odmerane, sčasti preto, že nezahŕňa dôležité obchodovanie s ropu.