Trump hrozí autorom a médiám žalobou pre uvádzanie anonymných zdrojov

Washington 26. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil žalobou na autorov a médiá, ktoré používajú anonymné zdroje. Údajne ho nahnevalo vydanie novej knihy novinára denníka USA Today Michaela Wolffa, ktorá prezidenta vykresľuje v negatívnom svetle. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Vychádzajú falošné knihy a príbehy s anonymnými zdrojmi a ja v určitom bode niektorých týchto nečestných autorov a vydavateľov kníh zažalujem, aby sa zistilo, či tieto zdroje existujú, pretože väčšinou neexistujú," uviedol Trump na sociálnych sieťach. V príspevku tiež označil svoj prvý mesiac v úrade za "mimoriadne úspešný".



"Sú to výmysly, hanlivá fikcia a za túto očividnú nečestnosť by mal byť trest. Urobím to ako službu našej krajine. Ktovie, možno vytvoríme nejaký pekný nový zákon," dodal.



Wolff v knihe napríklad tvrdí, že po atentáte na Trumpa minulý rok bol súčasný prezident "na pokraji zrútenia", nedokázal dokončiť vetu a mával často záchvaty zúrivosti.



Trump je podľa AFP známy tým, že pohŕda mainstreamovými americkými médiami a často ich označuje za médiá "falošných správ".



Prezidentská administratíva v utorok oznámila, že Biely dom plánuje nanovo vybrať médiá, ktoré budú mať prístup k prezidentovi v uzavretých priestoroch, akým je napríklad Oválna pracovňa.