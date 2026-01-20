< sekcia Zahraničie
Trump hrozí Francúzsku clami pre zámer neprijať pozvanie do Rady mieru
Pozvánka by mala platiť tri roky. Stále členstvo prezident Trump podmienil sumou jedna miliarda dolárov, on sám by mal doživotné predsedníctvo.
Autor TASR
Washington 20. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil zavedením 200-percentných ciel na francúzske víno a šampanské v reakcii na zámer Paríža odmietnuť jeho pozvanie do tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Uvalím 200-percentné clo na jeho vína a šampanské. A on sa pridá. Ale nemusí sa pridať,“ vyhlásil Trump na adresu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Zdroj blízky Macronovi v pondelok pre AFP uviedol, že Francúzsko „v tejto fáze nemá v úmysle dať kladnú odpoveď“ na Trumpovu ponuku. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení ozrejmilo, že charta Trumpovej Rady mieru „presahuje rámec Gazy“ a „vyvoláva vážne otázky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie zásad a štruktúry OSN, ktoré za žiadnych okolností nemožno spochybniť“.
Šéf Bieleho domu potvrdil, že do Rady mieru pozval aj ruského prezidenta Vladimira Putina. „Áno, bol pozvaný,“ uviedol Trump.
Pozývacie listiny dostali okrem iných aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, talianska premiérka Giorgia Meloniová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či egyptský Abdal Fattáh Sísí. Spojené štáty oslovili približne 60 krajín. Pozvánka by mala platiť tri roky. Stále členstvo prezident Trump podmienil sumou jedna miliarda dolárov, on sám by mal doživotné predsedníctvo.
Rada je súčasťou jeho mierového plánu pre Pásmo Gazy, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas. Na jeho základe vstúpilo 10. októbra 2025 do platnosti prímerie v palestínskej enkláve, ktoré prerušilo dva roky trvajúcu vojnu. Zriadenie rady je súčasťou druhej fázy implementácie prímeria.
Podľa Trumpovho plánu bude Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy.
