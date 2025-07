Trump hrozí žalobou za článok o údajnom liste Epsteinovi s nahou ženou

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil denníku The Wall Street Journal (WSJ) žalobou. Urobil tak po tom, čo WSJ zverejnil článok o liste, ktorý republikán kedysi údajne napísal finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi k narodeninám aj s kresbou nahej ženy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V článku sa uvádza, že list pre Epsteina s Trumpovým podpisom bol súčasťou kolekcie blahoželaní k Epsteinovým 50. narodeninám v roku 2003. Noviny tvrdia, že list videli, inkriminovaný obrázok však nezverejnili.



„Editorovi denníka The Wall Street Journal... povedala priamo (hovorkyňa Bieleho domu) Karoline Leavittová aj prezident Trump, že list je falošný,“ napísal Trump v príspevku na platforme Truth Social. „Napriek tomu sa rozhodli napísať takýto nepravdivý, zlomyseľný a hanobiaci článok,“ uviedol.



„Prezident Trump čoskoro zažaluje denník The Wall Street Journal, (spoločnosť) NewsCorp a pána (Ruperta) Murdocha. Tlač sa musí naučiť (písať) pravdivo a nespoliehať sa na zdroje, ktoré pravdepodobne ani neexistujú," zdôraznil šéf Bieleho domu.



Údajný list obsahuje niekoľko riadkov textu napísaného na písacom stroji. Samotný text sa nachádza vnútri obrysu nahej ženy nakresleného zvýrazňovačom. Trump tvrdí, že on týmto štýlom nekomunikuje.



Epstein v roku 2019 - počas Trumpovho prvého funkčného obdobia – spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump i jeho ľudia v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).