Trump hrozí zásahom proti iránskym lodiam ako proti pašerákom
Autor TASR
Washington 13. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil okamžitým zničením iránskych lodí, ktoré porušia avizovanú blokádu iránskych prístavov zo strany USA.
Trumpovo vyjadrenie na sociálnych sieťach súvisí s blokádou všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive, ktorá sa mala začať v pondelok o 16.00 h SELČ. Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) ju oznámilo v nedeľu s tým, že cez kľúčový Hormuzský prieliv budú môcť prejsť len lode, ktoré sa neplavia do alebo z Iránu.
Prezident USA v pondelok vo svojom príspevku na sieti Truth Social napísal, že „iránske námorníctvo leží na dne mora, úplne zničené: 158 lodí. To, čoho sme sa nedotkli, je ich niekoľko ‚rýchlych útočných plavidiel‘, ako ich nazývajú, lebo sme ich nepovažovali za vážnu hrozbu“.
Šéf Bieleho domu zakončil svoj príspevok varovaním, že „ak sa ktorákoľvek z týchto lodí čo i len trochu priblíži k našej BLOKÁDE, bude okamžite ZNIČENÁ, a to pomocou rovnakého neutralizačného systému, aký používame proti pašerákom drog na mori“. Trump tým mal na mysli letecké útoky na plavidlá s údajným nákladom narkotík pri pobreží Venezuely.
Iránska armáda v pondelok vyhlásila, že plánovaná blokáda prístavov americkým námorníctvom by bola ilegálna a išlo by o zločin pirátstva. Varovala tiež, že v prípade ohrozenia iránskych prístavov, nebudú v bezpečí ani žiadne iné v okolitých krajinách Perzského zálivu.
