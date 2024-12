Trump hrozí, že USA preberú kontrolu nad Panamským prieplavom

Washington 22. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump označil v sobotu za nespravodlivé poplatky, ktoré platia americké lode za prechod Panamským prieplavom. Pohrozil pritom, že bude žiadať, aby správa prieplavu vrátila do rúk USA, informuje TASR na základe nedeľnej správy agentúry AFP.



"S naším námorníctvom a obchodom sa zaobchádza veľmi nespravodlivo a nešetrne. Poplatky, ktoré vyberá Panama, sú absurdné... " uviedol budúci prezident USA na svojej platforme Truth Social. "Toto úplné 'okrádanie' našej krajiny sa okamžite zastaví," dodal.



Spojené štáty tento prieplav z veľkej časti vybudovali a desaťročia sa podieľali na správe jeho okolia, približuje agentúra Reuters. Prieplav prešiel pod plnú kontrolu Panamy v roku 1999 na základe dohody, ktorú ešte v roku 1977 vtedajší americký prezident Jimmy Carter.



Trump upozornil aj na narastajúci vplyv Číny v okolí prieplavu, ktorý je podľa AFP znepokojivým trendom pre záujmy USA, keďže americké podniky sú od tohto kanála závislé pri preprave tovaru medzi Atlantickým a Tichým oceánom.



"Spravovať ho mala výlučne Panama, nie Čína ani ktokoľvek iný," napísal Trump. "NIKDY by sme nedovolili, aby sa dostal do nesprávnych rúk!" uviedol. V príspevku ďalej spomenul, že ak Panama nedokáže zabezpečiť "bezpečnú, efektívnu a spoľahlivú prevádzku" prieplavu, tak USA budú požadovať jeho vrátenie "v plnej miere a bez debaty".



Panamské úrady dosiaľ na jeho vyhlásenia nereagovali.



Cez Panamský prieplav prechádza podľa odhadov približne päť percent svetovej námornej dopravy. Prieplav využívajú najmä Spojené štáty, Čína, Japonsko a Južná Kórea. Panamská správa tohto kanála v októbri oznámila, že vlaňajšom fiškálnom roku dosiahla rekordný príjem vo výške takmer piatich miliárd dolárov.