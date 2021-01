Trump: Impeachment voči mne je absurdný, vyvoláva obrovský hnev

Washington 12. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Donald Trump označil v utorok ústavnú žalobu (impeachment), ktorú voči nemu predložili demokratickí členovia Snemovne reprezentantov, za "absolútne absurdnú". Informovala o tom agentúra AFP.



Demokrati v dolnej komore amerického Kongresu, ktorí odchádzajúceho prezidenta USA žalujú za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Podľa Trumpových slov svojím konaním vyvolávajú "obrovský hnev" v krajine, uvádza agentúra AP. Prezident však vzápätí dodal, že "nechce žiadne násilie".



Trump sa médiám prihovoril na letisku, odkiaľ smeruje do Texasu na obhliadku hraničného múru s Mexikom. Išlo o prezidentove prvé vyjadrenia pre novinárov od 6. januára, keď jeho stúpenci násilne vtrhli do Kapitolu, budovy amerického Kongresu, pričom samotný Trump ich krátko predtým vyzval, aby "ukázali silu". Na otázky médií Trump v utorok neodpovedal, približuje AP.



Vyjadril sa však aj k sociálnym sieťam, ktoré po násilnostiach v hlavnom meste Washington zablokovali jeho účty. Veľké technologické spoločnosti tým podľa Trumpa urobili "katastrofickú chybu".



Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli v stredu 6. januára do budovy Kapitolu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa formálne potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.



Snemovňa reprezentantov má v pláne hlasovať v utorok večer o rezolúcii vyzývajúcej viceprezidenta Mikea Pencea, aby využil 25. dodatok ústavy, pričom predsedníčka Snemovne Nancy Pelosiová mu dá 24 hodín na reakciu. Dodatok umožňuje kabinetnej väčšine odobrať prezidentovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi.



Demokrati následne prikročia k spomínanej ústavnej žalobe, ktorú v Snemovni reprezentantov predložili už v pondelok.