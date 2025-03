Trump: Irán bude odteraz niesť zodpovednosť za útoky húsíov

Washington 17. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok varoval Irán, že bude niesť priamu zodpovednosť za akékoľvek ďalšie útoky, ktoré podniknú ním podporovaní jemenskí povstalci. Húsíovia predtým v odvete za americké údery v Jemene zaútočili na viacero amerických a iných lodí v Červenom mori. TASR o tom podľa agentúry AFP.



"Každý výstrel húsíov bude od tohto momentu považovaný za výstrel zo zbraní a vedenia IRÁNU a IRÁN bude niesť zodpovednosť a dôsledky," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Teherán podľa neho "diktuje" húsíom každý krok, dáva im peniaze a zásobuje ich zbraňami, moderným vojenským vybavením aj spravodajskými informáciami. "Na akýkoľvek ďalší útok alebo odvetu zo strany "húsíov" budeme reagovať veľkou silou. Nezaručujem, že tam sa táto sila zastaví zastaví," dodal.



Armáda USA cez víkend prvýkrát pod vedením Trumpa a na jeho príkaz podnikla masívne nálety na Jemen, ktorých cieľom bolo ukončiť útoky húsíov na lode v Červenom mori. Pri amerických úderoch zahynulo 53 ľudí a ďalších 98 utrpelo zranenia. Trump tieto útoky zdôvodnil oznámením húsíov o obnovení útokov na plavidlá v Červenom mori.



Jemenskí povstalci v pondelok informovali, že v priebehu uplynulých 24 hodín dvakrát zaútočili s pomocou rakiet a bezpilotných lietadiel na skupinu plavidiel vedených americkou lietadlovou loďou USS Harry S. Truman. Spojené štáty tieto útoky nekomentovali, ich dôsledky takisto nie sú bezprostredne známe. Loď však nezasiahli, keďže pokračuje vo svojich operáciách v regióne.



Podľa agentúry AP nie je jasné, čo Trumpa podnietilo k napísaniu príspevku. Veliteľ zboru iránskych Revolučných gárd generál Hosejn Salámí sa cez víkend snažil oddeliť aktivity húsíov od krokov Teheránu.



"Nie sme národ, ktorý by žil v utajení. Sme platným a legitímnym systémom vo svete. Ak niekde zaútočíme, oznámime to," povedal Salámí a súčasne varoval pred "rozhodnou a ničivou" reakciou na akúkoľvek hrozbu.



Nálety na Jemen sú najväčšou vojenskou operáciou USA na Blízkom východe od návratu Trumpa do Bieleho domu. Nemenovaný americký predstaviteľ agentúre Reuters povedal, že operácia môže pokračovať niekoľko týždňov.



Politická kancelária húsíov označila útoky za "vojnový zločin" a uviedla, že sily húsíov sú pripravené "čeliť eskalácii eskaláciou". Rusko vyzvalo USA, aby útoky zastavili.



Po amerických úderoch sa v pondelok konali v častiach Jemenu ovládaných húsíami protesty, ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Zhromaždenia sa konali v mestách Saná, Sáda, Damár, Hudajda či Armán. Demonštrácie na húsíjských územiach zvolal vodca týchto povstalcov Abdul Malik al-Húsí.