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Trump: Irán by mal byť zahrnutý do návrhu o sankciách USA voči Rusku
Návrh nabral na dynamike nedávno, pričom Graham ešte pred svojou smrťou oznámil prelom a dosiahnutie dohody s Bielym domom, napísali noviny The Hill.
Autor TASR
Washington 19. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa vyslovil za to, aby bol Irán zahrnutý do návrhu zákona o sankciách USA voči Rusku, ktorého autorom bol zosnulý republikánsky senátor Lindsey Graham. Trump to uviedol v nedeľu v príspevku na sieti Truth Social, informuje TASR.
Návrh, ktorý má podporu už viac než 60 senátorov z Republikánskej aj Demokratickej strany, by zaviedol sekundárne clá vo výške 100 percent na krajiny kupujúce ruskú ropu, zemný plyn a urán, ako sú Čína a India. Zasiahol by aj ruskú tzv. tieňovú flotilu tankerov, ktoré sa využívajú na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ruskej ropy.
„Republikáni by mali do návrhu zákona o sankciách voči Rusku zahrnúť aj Irán. Presne to chcel urobiť Lindsey a malo sa to aj stať. JE TO DÔLEŽITÉ!!“ napísal šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti. USA a Irán pokračovali vo vzájomných útokoch na Blízkom východe aj v nedeľu.
Trump podľa serveru Axios síce zatiaľ návrh úplne nepodporil, tento týždeň ale naznačil, že je ochotný ho podpísať ako prejav úcty voči Grahamovi, ktorý zomrel minulú sobotu vo veku 71 rokov a ktorý patril medzi najbližších spojencov republikánskeho prezidenta v Senáte USA.
Návrh zákona bol prvýkrát predložený v apríli 2025, na dlhú dobu však uviazol v Kongrese, pretože Trump chcel dať šancu rokovaniam s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh nabral na dynamike nedávno, pričom Graham ešte pred svojou smrťou oznámil prelom a dosiahnutie dohody s Bielym domom, napísali noviny The Hill.
Návrh, ktorý má podporu už viac než 60 senátorov z Republikánskej aj Demokratickej strany, by zaviedol sekundárne clá vo výške 100 percent na krajiny kupujúce ruskú ropu, zemný plyn a urán, ako sú Čína a India. Zasiahol by aj ruskú tzv. tieňovú flotilu tankerov, ktoré sa využívajú na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ruskej ropy.
„Republikáni by mali do návrhu zákona o sankciách voči Rusku zahrnúť aj Irán. Presne to chcel urobiť Lindsey a malo sa to aj stať. JE TO DÔLEŽITÉ!!“ napísal šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti. USA a Irán pokračovali vo vzájomných útokoch na Blízkom východe aj v nedeľu.
Trump podľa serveru Axios síce zatiaľ návrh úplne nepodporil, tento týždeň ale naznačil, že je ochotný ho podpísať ako prejav úcty voči Grahamovi, ktorý zomrel minulú sobotu vo veku 71 rokov a ktorý patril medzi najbližších spojencov republikánskeho prezidenta v Senáte USA.
Návrh zákona bol prvýkrát predložený v apríli 2025, na dlhú dobu však uviazol v Kongrese, pretože Trump chcel dať šancu rokovaniam s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh nabral na dynamike nedávno, pričom Graham ešte pred svojou smrťou oznámil prelom a dosiahnutie dohody s Bielym domom, napísali noviny The Hill.