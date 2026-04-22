Trump: Irán finančne kolabuje po uzavretí Hormuzského prielivu

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Irán „finančne kolabuje“ v dôsledku uzavretia Hormuzského prielivu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Irán finančne kolabuje! Chcú, aby bol Hormuzský prieliv okamžite otvorený,“ napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social. Dodal, že islamská republika „zúfalo potrebuje peniaze“.

„Príslušníci armády a polície sa sťažujú, že nedostávajú výplatu! SOS!!!“ doplnil vo svojom stanovisku.

Irán zároveň tvrdí, že blokáda USA má len minimálny vplyv na schopnosť krajiny zásobovať sa základným tovarom a potravinami. Iránsky minister poľnohospodárstva Gholámrezá Núrí v utorok povedal, že vzhľadom na rozlohu krajiny je možné dovážať tovar a potraviny cez hranice.

„Približne 85 percent poľnohospodárskych produktov a základného tovaru sa vyrába doma, takže potravinová bezpečnosť krajiny je zabezpečená,“ dodal podľa iránskej tlačovej agentúry IRNA.

Spojené štáty uvalili námornú blokádu na iránske prístavy a pobrežie 13. apríla, niekoľko dní po oznámení dočasného prímeria, ktoré na dva týždne pozastavilo vojnu s Iránom. Teherán blokádu považuje za vojnový akt a označil ju za porušenie prímeria, ktoré sa malo skončiť v stredu.

Šéf Bieleho domu však v utorok oznámil, že na žiadosť Pakistanu USA predlžujú prímerie s Iránom. Cieľom je podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie uceleného návrhu na rokovania. Zároveň doplnil, že budú naďalej blokovať iránske prístavy.
