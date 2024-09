Trump: Irán je veľkou hrozbu pre môj život

Washington 25. septembra (TASR) - Americký exprezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Irán predstavuje "veľké ohrozenie pre jeho život." Reagoval tak na správu amerických tajných služieb, ktoré ho informovali o hrozbe atentátu na jeho osobu zo strany Iránu. Cieľom Teheránu údajne je prostredníctvom atentátu destabilizovať USA a zasiať chaos v krajine. TASR informuje podľa agentúry AFP a príspevku na Trumpovej sociálnej sieti Truth Social.



"Irán už podnikol kroky, ktoré nevyšli a skúsi to znova," uviedol Trump na sociálnej sieti. Viac podrobností však neposkytol.



O hrozbe zo strany Iránu Trumpov volebný tím informovali v utorok. Podľa amerických tajných služieb sa iránske hrozby "v uplynulých mesiacoch zvýšili" a úrady pracujú na ochrane Trumpa a jeho dostatočnom zabezpečení, aby sa predišlo ovplyvňovaniu novembrových prezidentských volieb.



Podľa americkej televízie CNN Teherán viackrát pohrozil USA pomstou za to, že americké sily za Trumpovho prezidentovania v januári 2020 zabili veliteľa iránskych Islamských revolučných gárd Kásema Solejmáního. Predstavitelia vtedajšej Trumpovej administratívy majú odvtedy zvýšenú ochranu.



"Som obklopený väčším počtom mužov a zbraní než som kedy predtým videl. Ďakujem Kongresu za to, že jednomyseľne schválil viac peňazí pre tajné služby. Je pekné vidieť, že sa republikáni a demokrati vedia na niečom zhodnúť," uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti.



Republikánsky kandidát na prezidenta má významne posilnenú ochranu od júlového atentátu v Pennsylvánii. V utorok zároveň z pokusu o atentát na Trumpa obvinili Ryana Routha, ktorý sa pred dvoma týždňami pokúšal exprezidenta zavraždiť na jeho golfovom ihrisku na Floride.