Trump: Irán má na rozhodnutie maximálne dva týždne

Washington 21. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Irán má „maximálne dva týždne" na to, aby sa vyhol možným americkým leteckým útokom, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump tým podľa AFP naznačil, že by mohol prijať rozhodnutie aj skôr než o dva týždne, čo je termín, ktorý stanovil deň predtým. Trump dodal, že Irán „nechce hovoriť s Európou“, čím odmietol šancu na úspech rozhovorov medzi európskymi mocnosťami a Iránom v Ženeve o riešení konfliktu medzi Izraelom a Iránom.



Trump tiež bagatelizoval možnosť požiadať Izrael o zastavenie útokov po tom, čo iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí povedal, že Teherán neobnoví rokovania so Spojenými štátmi, pokým budú izraelské útoky pokračovať.



„Dávam im čas, povedal by som tak maximálne dva týždne,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či by mohol rozhodnúť o zaútočení na Irán už pred týmto termínom. Dodal, že cieľom je „zistiť, či ľudia prídu k rozumu“.



Trump vo štvrtok uviedol, že sa o vojenskom útoku na Irán rozhodne v priebehu najbližších dvoch týždňov, nakoľko podľa neho stále existuje veľká šanca na rokovania s Iránom.



Táto poznámka bola podľa AFP všeobecne pochopená ako „otvorenie dvojtýždňovej lehoty na rokovania o ukončení vojny medzi Izraelom a Iránom" a preto sa európske mocnosti ponáhľali rokovať s Teheránom. Jeho najnovšie vyjadrenia však naznačili, že Trump by mohol svoje rozhodnutie urobiť ešte skôr, ak by mal pocit, že nedošlo k pokroku smerom k zastaveniu iránskeho jadrového programu.



Trump odmietol šance Európy zohrať významnú úlohu v tomto smere a vyhlásil, že rozhovory medzi Britániou, Francúzskom, Nemeckom a diplomatmi EÚ a teheránskym ministrom zahraničných vecí „nepomohli“.



„Irán nechce hovoriť s Európou. Chcú hovoriť s nami. Európa nám v tomto nebude schopná pomôcť,“ povedal Trump novinárom po príchode do Morristownu v štáte New Jersey.



Na otázku, či by požiadal Izrael o zastavenie útokov, ako to žiadal Irán, Trump odpovedal, že je „veľmi ťažké takú žiadosť predložiť v tomto momente“. „Ak niekto vyhráva, je to o niečo ťažšie, ako keď niekto prehráva, ale sme pripravení, ochotní a schopní, rozprávali sme sa s Iránom, a uvidíme, čo sa stane,“ uviedol americký prezident.