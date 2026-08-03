< sekcia Zahraničie
Trump: Irán má poslednú šancu uzavrieť dohodu a zabrániť tak eskalácii
Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že sa rozhodol odložiť vydanie rozkazu americkým silám na vykonanie nových masívnych útokov proti Iránu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 3. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že plánované rokovania s Iránom sú poslednou príležitosťou pre Teherán na uzavretie dohody a zabránenie eskalácii amerických útokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a stanice al-Džazíra.
„V súčasnosti rokujeme (s Teheránom) na žiadosť Iránu, pričom tento proces podporuje Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a najmä Katar, ale aj ďalšie krajiny... Ak sa to však nepodarí, bude to pre nich posledná šanca podpísať kvalitný dokument,“ povedal Trump vo svojom prejave z Oválnej pracovni.
Ako Trump ďalej uviedol, očakáva, že rokovania, ktoré majú opäť otvoriť Hormuzský prieliv a vytvoriť pre Teherán cestu k vyriešeniu obáv USA týkajúcich sa iránskeho jadrového programu, sa začnú v priebehu jedného alebo dvoch dní.
„Prvou fázou je otvorenie prielivu. Druhou fázou bude denuklearizácia,“ povedal republikánsky prezident USA s tým, že tento proces potrvá nejaký čas.
Na otázku, či Irán bude ochotný „vrátiť sa k úplne voľnej plavbe“ v Hormuzskom prielive, Trump opäť zopakoval, že nedovolí, aby Irán zavádzal mýtne poplatky.
Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že sa rozhodol odložiť vydanie rozkazu americkým silám na vykonanie nových masívnych útokov proti Iránu po naliehaní zo strany spojencov z Perzského zálivu – Kataru, Saudskej Arábie a SAE.
Uviedol, že bol pripravený plán, podľa ktorého mali americké sily v nedeľu uskutočniť „najväčší útok od druhej svetovej vojny“. Napokon sa však rozhodol od neho upustiť a dať väčší priestor diplomacii po rozhovoroch s kľúčovými lídrami krajín Perzského zálivu, ako aj na žiadosť nemenovaných iránskych predstaviteľov, píše AP.
Americký prezident však podľa médií zopakoval, že mu „dochádza trpezlivosť“.
„V súčasnosti rokujeme (s Teheránom) na žiadosť Iránu, pričom tento proces podporuje Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a najmä Katar, ale aj ďalšie krajiny... Ak sa to však nepodarí, bude to pre nich posledná šanca podpísať kvalitný dokument,“ povedal Trump vo svojom prejave z Oválnej pracovni.
Ako Trump ďalej uviedol, očakáva, že rokovania, ktoré majú opäť otvoriť Hormuzský prieliv a vytvoriť pre Teherán cestu k vyriešeniu obáv USA týkajúcich sa iránskeho jadrového programu, sa začnú v priebehu jedného alebo dvoch dní.
„Prvou fázou je otvorenie prielivu. Druhou fázou bude denuklearizácia,“ povedal republikánsky prezident USA s tým, že tento proces potrvá nejaký čas.
Na otázku, či Irán bude ochotný „vrátiť sa k úplne voľnej plavbe“ v Hormuzskom prielive, Trump opäť zopakoval, že nedovolí, aby Irán zavádzal mýtne poplatky.
Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že sa rozhodol odložiť vydanie rozkazu americkým silám na vykonanie nových masívnych útokov proti Iránu po naliehaní zo strany spojencov z Perzského zálivu – Kataru, Saudskej Arábie a SAE.
Uviedol, že bol pripravený plán, podľa ktorého mali americké sily v nedeľu uskutočniť „najväčší útok od druhej svetovej vojny“. Napokon sa však rozhodol od neho upustiť a dať väčší priestor diplomacii po rozhovoroch s kľúčovými lídrami krajín Perzského zálivu, ako aj na žiadosť nemenovaných iránskych predstaviteľov, píše AP.
Americký prezident však podľa médií zopakoval, že mu „dochádza trpezlivosť“.