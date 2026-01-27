< sekcia Zahraničie
Trump: Irán má záujem o diplomatické vyriešenie napätia s USA
Situácia s Iránom sa „mení“, pretože americká vláda vyslala do regiónu rozsiahlu námornú flotilu, povedal Trump.
Autor TASR
Washington/Teherán 27. januára (TASR) - Irán má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa záujem o diplomatické riešenie napätia s USA. Situácia s Iránom sa „mení“, pretože americká vláda vyslala do regiónu rozsiahlu námornú flotilu, povedal Trump v rozhovore pre americký spravodajský portál Axios. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.
„Máme pri Iráne veľkú armádu. Väčšiu než pri (pobreží) Venezuely,“ povedal Trump. Ako dodal, napriek tomu verí, že Teherán chce dosiahnuť dohodu.
„Chcú uzavrieť dohodu. Viem to. Volali už niekoľkokrát. Chcú sa rozprávať,“ vyhlásil americký prezident. Medzičasom do regiónu dorazila flotila vojnových lodí vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, uviedlo americké Centrálne velenie (Centcom). Neboli však poskytnuté žiadne ďalšie podrobnosti týkajúce sa presnej polohy námornej skupiny.
Trump nedávno nevylúčil vojenskú intervenciu zo strany USA v Iráne v súvislosti so zabitím tisícov ľudí počas nedávnych masových protestov v islamskej republike.
Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA informovala o 6126 potvrdených úmrtiach v Iráne vrátane 5777 protestujúcich. HRANA tiež uviedla, že vyšetruje ďalších 17.091 prípadov. Okrem toho vážne zranenia údajne utrpelo 11.009 osôb. Podľa aktivistov bezpečnostné sily zadržali 41.880 ľudí. Žiadne z týchto údajov nie je možné v súčasnosti nezávisle overiť, upozorňuje DPA.
V rozhovore pre spravodajský portál Politico sa Trump nedávno zasadzoval za zmenu vlády v Iráne: „Je čas hľadať v Iráne nové vedenie.“ Iránsky najvyšší vodca, ajatolláh Alí Chameneí predtým obvinil Trumpa z podpory protestov a označil ho za „zločinca“. Dodal, že Amerika musí niesť zodpovednosť za obete na protestoch.
Podľa informácií portálu Axios sa Trump ešte nerozhodol, ako bude postupovať. Pravdepodobne tento týždeň bude viesť konzultácie a jeho poradcovia pre národnú bezpečnosť mu predstavia ďalšie možnosti. S lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln a sprievodnými vojnovými loďami má Trump dodatočné útočné a obranné kapacity, ak by sa rozhodol zaútočiť na Irán, informoval Wall Street Journal. Tri torpédoborce sprevádzajúce lietadlovú loď dokážu odpáliť strely s plochou dráhou letu Tomahawk, citovali noviny predstaviteľa ministerstva obrany USA. Okrem toho majú Spojené štáty ďalšie stíhačky F-35C a F-18, ako aj lietadlá určené na vedenie elektronického boja EA-18 Growler.
USA okrem toho umiestnili ďalšie dva torpédoborce v blízkosti Hormuzského prielivu. Podľa predstaviteľa ministerstva obrany sú v Perzskom zálive nasadené aj tri vojnové lode. Okrem toho majú USA stíhačky F-15E na základni v Jordánsku a v regióne nasadzujú systémy protivzdušnej obrany na ochranu amerických zariadení a partnerov pred možnými iránskymi protiútokmi, uviedli americké noviny s odvolaním sa na údaje zo sledovania letov a vyhlásenia dvoch amerických predstaviteľov.
