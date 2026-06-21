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Trump: Irán musí zabrániť Hizballáhu vyvolávať problémy, inak udrieme
Prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a Iránom by mal byť podľa hovorcu iránskej diplomacie hlavnou témou iránsko-amerických rokovaní vo Švajčiarsku.
Autor TASR
Washington 21. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty zaútočia, pokiaľ Teherán nezabráni ním podporovanému libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh vo „vyvolávaní problémov“. Šéf Bieleho domu to vyhlásil počas prebiehajúcich rokovaní medzi iránskou a americkou delegáciou vo Švajčiarsku, kde je prítomný aj viceprezident J. D. Vance, informuje TASR.
„Irán musí okamžite zabrániť svojim dobre plateným ZASTÚPCOM v Libanone, aby vyvolávali nepokoje. Ak tak neurobí, opäť na Irán veľmi tvrdo udrieme, rovnako ako minulý týždeň, len ešte tvrdšie!!!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social, pričom narážal na Hizballáh.
Iránom podporovaný Hizballáh sa zapojil do vojny na Blízkom východe začiatkom marca útokom na Izrael. Prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a Iránom by mal byť podľa hovorcu iránskej diplomacie hlavnou témou iránsko-amerických rokovaní vo Švajčiarsku.
Hizballáh a Izrael v piatok oznámili, že uzavreli dohodu o prímerí. Boje však napriek tomu v sobotu pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí.
Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá v sobotu oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré má viesť k ukončeniu konfliktu na Blízkom východe.
„Irán musí okamžite zabrániť svojim dobre plateným ZASTÚPCOM v Libanone, aby vyvolávali nepokoje. Ak tak neurobí, opäť na Irán veľmi tvrdo udrieme, rovnako ako minulý týždeň, len ešte tvrdšie!!!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social, pričom narážal na Hizballáh.
Iránom podporovaný Hizballáh sa zapojil do vojny na Blízkom východe začiatkom marca útokom na Izrael. Prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a Iránom by mal byť podľa hovorcu iránskej diplomacie hlavnou témou iránsko-amerických rokovaní vo Švajčiarsku.
Hizballáh a Izrael v piatok oznámili, že uzavreli dohodu o prímerí. Boje však napriek tomu v sobotu pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí.
Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá v sobotu oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré má viesť k ukončeniu konfliktu na Blízkom východe.