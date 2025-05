Trump: Irán obdržal návrh USA o jadrovej dohode, musí konať rýchlo

Abú Zabí 16. mája (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v piatok uviedol, že Irán dostal americký návrh v súvislosti s rokovaniami o jeho jadrovom programe. Podľa Trumpa by mal Teherán dohodu urýchlene prijať, inak „sa stane niečo zlé“. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, AP a webu spravodajskej televízie Iran International.



Trump piatkovým prejavom v Abú Zabí ukončil návštevu krajín Blízkeho východu. „Vedia, že musia konať rýchlo, inak sa stane niečo zlé,“ povedal o americkom návrhu, ktorý dostal Irán. Detaily o návrhu neuviedol a Irán podľa AP bezprostredne nepotvrdil, že ho dostal.



Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabadi v piatok uviedol, že o najnovšom stave iránsko-amerických rokovaní diskutovali v Istanbule s predstaviteľmi z Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva.



„Vymenili sme si názory a diskutovali sme o najnovšom stave nepriamych jadrových rokovaní a zrušení sankcií,“ uviedol Gharibabadi na platforme X. Dodal, že „ak to bude potrebné, stretneme sa znova, aby sme pokračovali v rozhovoroch“.



Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán dlhodobo popiera, že by sa o to usiloval a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.