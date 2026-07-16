< sekcia Zahraničie
Trump: Irán po roku a pol prepustil americkú občianku
Meno ženy ani dôvod, prečo bola zadržaná, neposkytol. Na Trumpov príspevok však následne reagoval advokát Jared Genser, ktorý tvrdí, že žena je jeho klientkou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Irán prepustil americkú občianku zadržiavanú od decembra 2024 a povolil jej opustiť krajinu. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Irán povolil americkej občianke, ktorá bola v decembri 2024 neoprávnene zadržaná za ‚prezidentstva‘ Joea Bidena, opustiť krajinu. V súčasnosti sa nachádza v bezpečí mimo Iránu a je v dobrom zdravotnom stave. Spojené štáty americké oceňujú toto gesto dobrej vôle zo strany Iránu!“ uviedol Trump v príspevku na platforme Truth Social.
Meno ženy ani dôvod, prečo bola zadržaná, neposkytol. Na Trumpov príspevok však následne reagoval advokát Jared Genser, ktorý tvrdí, že žena je jeho klientkou.
„S nesmiernou radosťou oznamujem, že moja klientka Dena Karariová, americko-iránska občianka, ktorá uviazla v Iráne na základe falošných obvinení zo spolupráce s nepriateľským štátom a zo špionáže, je teraz v bezpečí mimo Iránu a na ceste späť do Spojených štátov,“ uviedol Genser.
Pozornosť iránskych úradov upútala Karariová podľa neho vďaka jej činnosti v neziskovej organizácii Children of Mehr Foundation, ktorá pomáhala chudobným deťom v Iráne prostredníctvom súkromných darov.
„Počas platnosti núteného zákazu opustenia krajiny bola desiatky ráz vypočúvaná notoricky známym iránskym ministerstvom spravodajských služieb a bezpečnosti... prekonala obrovské fyzické a psychické utrpenie,“ dodal Genser. Vo vyjadrení zároveň vyzval Teherán na prepustenie všetkých neprávom zadržiavaných Američanov aj politických väzňov.
Irán podľa AFP zadržiava viacero občanov západných krajín. Krajina čelí obvineniam, že ich využíva na vyjednávanie počas rokovaní medzi vládami.
Trumpove vyjadrenia prišli v čase, kedy Washington a Teherán obnovili vzájomné útoky, a to aj napriek memorandu o porozumení, ktoré podpísali minulý mesiac.
„Irán povolil americkej občianke, ktorá bola v decembri 2024 neoprávnene zadržaná za ‚prezidentstva‘ Joea Bidena, opustiť krajinu. V súčasnosti sa nachádza v bezpečí mimo Iránu a je v dobrom zdravotnom stave. Spojené štáty americké oceňujú toto gesto dobrej vôle zo strany Iránu!“ uviedol Trump v príspevku na platforme Truth Social.
Meno ženy ani dôvod, prečo bola zadržaná, neposkytol. Na Trumpov príspevok však následne reagoval advokát Jared Genser, ktorý tvrdí, že žena je jeho klientkou.
„S nesmiernou radosťou oznamujem, že moja klientka Dena Karariová, americko-iránska občianka, ktorá uviazla v Iráne na základe falošných obvinení zo spolupráce s nepriateľským štátom a zo špionáže, je teraz v bezpečí mimo Iránu a na ceste späť do Spojených štátov,“ uviedol Genser.
Pozornosť iránskych úradov upútala Karariová podľa neho vďaka jej činnosti v neziskovej organizácii Children of Mehr Foundation, ktorá pomáhala chudobným deťom v Iráne prostredníctvom súkromných darov.
„Počas platnosti núteného zákazu opustenia krajiny bola desiatky ráz vypočúvaná notoricky známym iránskym ministerstvom spravodajských služieb a bezpečnosti... prekonala obrovské fyzické a psychické utrpenie,“ dodal Genser. Vo vyjadrení zároveň vyzval Teherán na prepustenie všetkých neprávom zadržiavaných Američanov aj politických väzňov.
Irán podľa AFP zadržiava viacero občanov západných krajín. Krajina čelí obvineniam, že ich využíva na vyjednávanie počas rokovaní medzi vládami.
Trumpove vyjadrenia prišli v čase, kedy Washington a Teherán obnovili vzájomné útoky, a to aj napriek memorandu o porozumení, ktoré podpísali minulý mesiac.