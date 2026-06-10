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Trump: Irán príliš dlho otáľal s uzavretím dohody
Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA útokmi na islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka.
Autor TASR
Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne vyhlásil, že vláde v Teheráne trvali rokovania o mieri príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť. Uviedol to na svojej platforme Truth Social, informuje TASR.
„Iránska armáda je v úplnom a totálnom chaose. Veľká časť z nej, ako napríklad námorníctvo a letectvo, už ani neexistuje – boli úplne porazení. Irán má len samé reči, ale žiadne činy,“ napísal prezident. „Príliš dlho otáľali s vyjednaním dohody, ktorá by pre nich bola skvelá, a teraz za to budú musieť zaplatiť!!!“ deklaroval.
Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA útokmi na islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie.
Trump pritom pred stredajšou vojenskou akciou USA vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili v pondelok, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do „dvoch či troch dní“.
„Iránska armáda je v úplnom a totálnom chaose. Veľká časť z nej, ako napríklad námorníctvo a letectvo, už ani neexistuje – boli úplne porazení. Irán má len samé reči, ale žiadne činy,“ napísal prezident. „Príliš dlho otáľali s vyjednaním dohody, ktorá by pre nich bola skvelá, a teraz za to budú musieť zaplatiť!!!“ deklaroval.
Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA útokmi na islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie.
Trump pritom pred stredajšou vojenskou akciou USA vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili v pondelok, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do „dvoch či troch dní“.