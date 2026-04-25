Trump: Irán pripravuje ponuku, ktorá by mohla uspokojiť USA
Americký prezident trvá na tom, že armáda USA bude pokračovať v blokáde iránskych prístavov až do dosiahnutia dohody, pripomína agentúra Reuters.
Autor TASR
Washington 25. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že Irán plánuje predložiť ponuku, ktorá by mohla uspokojiť požiadavky USA. Oznámil to v čase, keď sa očakáva obnovenie rokovaní v Pakistane, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Pripravujú ponuku, takže uvidíme,“ povedal Trump agentúre Reuters v telefonickom rozhovore, pričom dodal, že zatiaľ nevie, čo by konkrétne mohla obsahovať.
Nechcel však uviesť, s kým USA v súčasnosti vyjednávajú, no naznačil, že rokujú „s ľuďmi, ktorí sú momentálne pri moci“.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v piatok novinárom oznámila, že Trump plánuje na rokovania s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím vyslať do Pakistanu vyjednávačov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, pričom obaja by mali odletieť z USA v sobotu ráno amerického času.
Americký prezident trvá na tom, že armáda USA bude pokračovať v blokáde iránskych prístavov až do dosiahnutia dohody, pripomína agentúra Reuters.
