< sekcia Zahraničie
Trump: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť
Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že spojenci USA v regióne Blízkeho východu nie sú z bezpečnostných dôvodov priebežne informovaní o amerických plánoch.
Autor TASR
Washington 31. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Irán komunikuje so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Irán s nami komunikuje a uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť. V opačnom prípade uvidíme, čo sa stane. Máme tam vyslanú veľkú flotilu,“ vyhlásil Trump. Doplnil, že Irán sa so Spojenými štátmi pokúša vyjednávať.
Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že spojenci USA v regióne Blízkeho východu nie sú z bezpečnostných dôvodov priebežne informovaní o amerických plánoch. „Nemôžeme im povedať náš plán. Keby som im ho povedal, bolo by to takmer také zlé, ako keby som ho povedal vám, vlastne by to mohlo byť ešte horšie,“ konštatoval.
Agentúra AFP pripomína, že Trump pohrozil útokmi v Iráne po násilnom potlačení protivládnych protestov, ktoré tam vypukli koncom decembra. Spojené štáty k Iránu tiež vyslali námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln.
„Irán s nami komunikuje a uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť. V opačnom prípade uvidíme, čo sa stane. Máme tam vyslanú veľkú flotilu,“ vyhlásil Trump. Doplnil, že Irán sa so Spojenými štátmi pokúša vyjednávať.
Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že spojenci USA v regióne Blízkeho východu nie sú z bezpečnostných dôvodov priebežne informovaní o amerických plánoch. „Nemôžeme im povedať náš plán. Keby som im ho povedal, bolo by to takmer také zlé, ako keby som ho povedal vám, vlastne by to mohlo byť ešte horšie,“ konštatoval.
Agentúra AFP pripomína, že Trump pohrozil útokmi v Iráne po násilnom potlačení protivládnych protestov, ktoré tam vypukli koncom decembra. Spojené štáty k Iránu tiež vyslali námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln.